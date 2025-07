Entrevista con Carlos Cantero: "Carla Leite es la que rompe un poquito el esquema, tiene un fuego que hemos echado de menos”

¿Cómo va su verano? ¿Consigue desconectar?

Nuestro verano es largo, pero no, uno no acaba de desconectar. Al final siempre acabas viendo otras competiciones. La ACB, la NBA, luego ya el Eurobasket... Y preparas lo que te viene. Terminas cosas que tenías que terminar y planificas nuevos detalles de cara a la nueva temporada. Pero bueno, al final somos privilegiados que hacemos un poco lo que nos gusta y en estos momentos que no hay ese estrés competitivo o esa ansiedad por ganar, por los resultados y demás, lo que se hace, se hace con gusto.

Imagino que la tranquilidad de tener la plantilla cerrada hace semanas ayuda.

Sí, eso es, al final el Casademont es un equipo que me gusta mucho en ese aspecto. Cada año voy a echar de menos a jugadoras que han funcionado, con las que has hecho buena relación y no continúan, al final los motivos son diferentes de cada caso, pero bueno, otras jugadoras vienen y puedo decir que tengo una plantilla este año que me gusta mucho.

¿Cree que es la mejor a la que ha entrenado en su carrera?

Posiblemente sí. No es la plantilla perfecta porque está el factor económico que no te permite acceder a jugadoras como pueden tener Fenerbahce, Praga o Mersin y demás. Pero estoy muy contento. Una vez estemos todas y demás, y si nos respetan las lesiones, creo que sí es una de las mejores. Sobre todo a nivel de equilibrio, ahí es la mejor sin duda. Hay mucha más versatilidad a la hora de si un rol te falta otra puede ocupar ese papel y será más fácil reemplazar jugadoras. A nivel de calidad no lo sé, tengo primero que empezar a trabajar con ellas.

Lo que parece claro es que ha buscado dar un salto en lo físico. Si el Casademont quiere pelear con los mejores de Europa ahí había un déficit manifiesto.

Sí, este año somos mucho mejores en eso. Era algo que necesitábamos. Hemos perdido a Tanaya (Atkinson), que era una privilegiada, pero a nivel global hemos crecido mucho. El año pasado sufrimos muchísimo, sobre todo en el tramo central. Creo que hemos dado un pasito adelante que es imprescindible en el baloncesto moderno.

Hablando de Atkinson, ¿le ha sorprendido su fichaje por el Valencia Basket?

Sinceramente, yo la veía fuera de España. Pero sorprenderme no, es una jugadoraza muy entrenable y que cualquier técnico quiere entrenar. Tenerla a mi lado estos años ha sido una ilusión tremenda. Al final Valencia sabe que Tanaya es una jugadora hecha ya a la Liga y que le va a rendir. Su contrato es temporal, pero va a hacer lo que Rubén le pida y lo va a hacer bien seguro.

Volviendo al verano, ¿ha seguido a sus jugadoras internacionales? ¿Pudo hablar con Mariona después de lo que pasó en la final del Eurobaket?

Por supuesto, y he hablado con todas ellas. Ahora Mawuli ha sido plata en la Asian Cup y ha jugado muy bien, siendo importante. En el Eurobasket,Vorackova, Mariona y Helena Pueyo lo han hecho muy bien, han tenido un gran rendimiento. Iba preguntándoles, felicitándolas cuando pasaban de fase y estando pendiente de ellas. Con respecto a Mariona... la conozco bien. Quise esperar un par de días para escribirle. Le di ánimo, pero ella es la primera que sabe perfectamente cómo va esto, que a veces hay que pasar malos tragos en el mundo del deporte. Si echa la vista atrás de todo lo que ha vivido con la selección solo puede sacar conclusiones positivas.

Quizá esa rabia que le haya quedado dentro le pueda venir bien al Casademont ese curso.

Bueno, si fuera una jugadora más joven no te diría que no porque una situación así te hace bajar los pies a la tierra y darte cuenta de que tienes que seguir mejorando. Pero a Mariona eso no le hace ninguna falta y es imposible que yo le pueda desear algo malo para que con nosotras reaccione. Ella tiene ya ese carácter y esa veteranía para sobreponerse. En eso no me preocupa para nada.

La pretemporada se acerca. ¿Qué opina Carlos Cantero de la aventura asiática?

Pues la afronto con mucha ilusión porque al final en la vida, ¿cuántas oportunidades vas a tener de ir a un país como Corea? Cuando surgió la oportunidad, valoramos los pros y los contras y nos decidimos. Es un viaje que nos permite nuestra profesión y lo queremos disfrutar. Va a ser algo muy diferente a lo que estamos acostumbrados. Es verdad que a la hora de la preparación nunca sabes si es lo mejor, pero también otras pretemporadas estás fuera de casa una semana. No es lo mismo, pero estoy convencido de que si hubiéramos dicho que no nos hubiéramos acabado arrepintiendo. Hay que echarle narices. Conoceremos otra cultura y nos enfrentaremos contra equipos y jugadoras muy diferentes. Eso también es aprendizaje para todos. Mediremos mucho las cargas, el trabajo, pero es un paso más que damos a nivel de proyección. Ser el primer equipo español que juega esa competición, abrir un nuevo mercado... seguro que es divertido y no nos impide llegar a la previa de la Euroliga en buenas condiciones.

Espera el Zabiny Brno, el equipo que quería evitar...

Es que ya sabe lo que es la Euroliga y viene de hacerlo bien. No es el camino que queríamos, pero es lo que ha tocado. Nos vemos con posibilidades y con la confianza para pasar la eliminatoria. Al final también hay que verlo desde el otro lado. Si le preguntas al Brno por lo que quería en el sorteo, seguro que no está nada contento de jugar contra el Casademont y tener la vuelta en el Príncipe Felipe.

La que no parece que vaya a poder jugar la fase previa es Carla Leite. ¿La está siguiendo?¿Anima a sus rivales?

Bueno, cuanto antes queden eliminadas, antes vendrá (ríe). No, no, no deseo que pierda, quiero que le vaya bien, que crezca y que venga con la máxima confianza posible. Lo más importante es que se mantenga sana. Es una faena no poder contar con ella desde el principio, pero es un peaje que hay que pagar por poder fichar a una jugadora así.

Con Mariona y ella, la que queda en una situación más complicada es Laia Flores. ¿Hay alguna posibilidad de que salga?

No, ninguna. Cuento con ella al 100%, no concibo el equipo sin Laia. Cuando juegas doble competición necesitas a muchas jugadoras y habrá momentos para todas.

¿Cómo va la recuperación de Nerea Hermosa?

Estoy muy contento con su evolución. Está en la parte final y la vamos a seguir cuidando mucho para que vaya cogiendo confianza poco a poco, también a nivel mental. No estoy seguro de que pueda, pero espero que nos pueda ayudar ya en la previa ante el Brno.

Le voy a pedir, para que las conozcamos un poco más, que me defina a las nuevas fichajes con una palabra. ¿Vorackova?

Inteligencia.

¿Gueye?

Entre fuerza y potencia... fuerza.

¿Bankolé?

Hablé ayer con ella y está como loca por empezar, ganas.

¿Fingall?

Disciplina.

Carlos Cantero, en la grada vacía del Príncipe Felipe / Miguel Ángel Gracia

¿La posibilidad de jugar en el Príncipe Felipe atrae jugadoras hasta Zaragoza?

Es un aliciente, tanto para las que llegan como para las que renuevan. Eso lo han dicho Mariona, Nerea o Helena Oma. Las jugadoras ya saben lo que es mediáticamente el Casademont Zaragoza y eso ayuda. A todo el mundo le gusta vivir lo que se vive aquí, jugar aquí para ellas es un gustazo, y para mí como entrenador también. Hay algunas que han vivido una cara y quieren saber que se siente teniendo al Felipe de tu lado. Yo vine aquí de rival y por la pandemia había 30 o 40 personas y no tengo esa comparativa, pero al final no hay más que ver lo que te dicen todos los que pasan por el pabellón.

¿Cómo va a jugar este nuevo Casademont? ¿Va a haber muchas diferencias con el del año pasado?

Me gustaría subir un poco la intensidad, en ataque y en defensa. Vamos a contar con jugadoras que su principal cualidad es que son jugadoras de equipo y que lo ponen por delante a sus números personales. Quizá la que sale o la que rompe un poquito ese esquema es Carla Leite. Y creo que está bien tener una jugadora con esa chispa. Ese fuego es algo que hemos echado de menos y yo creo que nos viene bien. Pero quiero construir un equipo que se base en la fortaleza del grupo, que va a beneficiarlas a todas y es algo que a ellas mismas les va a gustar.

¿Cómo vivió la salida de Jotacé Marcos de su equipo técnico y cuál es su opinión al respecto?

Nunca me había imaginado a mi equipo sin Jotacé en él. Es algo que no me gusta, pero las cosas a veces en deporte vienen dadas de determinadas formas y no tienes control sobre todas.

¿El club le preguntó si quería que él siguiera a su lado?

No, pero tampoco hizo falta porque antes de eso yo ya había dado mi opinión. Yo no sé los detalles concretos de la negociación, pero cuando estaban intentando llegar a un acuerdo me senté varias veces a hablar con Jota y varias veces con el club. He hecho todo lo que estaba en mi mano. Solo me faltó decir ‘si no está él, yo tampoco’. Pero eso es algo que no iba a hacer teniendo yo contrato, me hubiera puesto en una situación peligrosa y también en una situación que no quiero para el club. Al final así es la vida, eran dos partes y no han llegado a un acuerdo. Tanto Jota como el club saben lo importante que era él para mí. Ahí queda su labor, que es innegable, y seguro que lo echaré de menos.

Para sustituirle no viene uno, vienen dos. ¿Cómo se gestaron esas llegadas?

Se valoraron diferentes opciones. La prioridad era Jota. Cuando salió intentamos que viniera alguien de la casa, de Zaragoza. Hubo opciones pero no se pudieron llevar a cabo. Entonces abrimos más el abanico y surgieron esas posibilidades. Cuando me reúno con ellos, tanto con Arnau como con Marie, les planteo lo que les voy a pedir y lo que quiero hacer. Hablo con el club y transmito que son dos perfiles que veo capacitados, he hablado con ellos y me transmiten muchas ganas. Además, creo son dos entrenadores que se pueden compenetrar bien. A Marie la conocí el verano pasado en Tarbes. Estaba algo apartada del baloncesto profesional, pero ahora sus hijos son ya mayores, se ha pensado en ella y está con ganas de afrontar este reto. La relación laboral habrá que construirla de cero, pero espero lo mejor de todos ellos.

Cada temporada, su Casademont ha ido superando las expectativas. Este año están muy altas, quizá la vez que más desde que llegó a Zaragoza. ¿Tiene miedo de que llegue un día que no las pueda cumplir?

No, nunca hemos funcionado por objetivos porque nuestro objetivo siempre es intentar ganar lo máximo posible. Si nos toca jugar la Eurocup la querremos ganar, si nos toca jugar Euroliga intentaremos estar en la Final Six y jugarla en casa. Tenemos la Supercopa y la vamos a intentar ganar. Puede quedar bonito de cara a la galería, pero es así. Nuestro objetivo siempre va a ser el más ambicioso. Pero hay algo que está por encima de todo eso, que está marcado desde el primer año que llegué, la conexión con la grada y con la gente. Mientras siga siendo el entrenador, el objetivo principal es ese y así se lo transmito a mis jugadoras. Ganar va a ser una consecuencia de tener esa conexión con el Príncipe Felipe y con la Marea Roja. Al final los resultados nos llevarán hasta donde nos lleven.

Va a entrar en su último año de contrato. ¿Ha habido contactos para hablar de su renovación?

No, todavía no. A mí no se me ha transmitido nada de momento, pero sé que el club está contento y confía en mí, y yo en ellos también. Mi relación con todos, con Reynaldo, con Artigas… es muy buena, estoy tranquilo en ese aspecto. A mí siempre me han dicho que me quedarán en Zaragoza los años que yo quiera estar. También porque todo ha ido bien todos estos años. Si esta temporada seguimos creciendo y todo va en la línea que llevamos, en algún momento tocará sentarse y hablar. Si todo va bien, será más pronto que tarde, pero no sé los plazos que tiene en la cabeza el club. Yo estoy muy contento aquí y voy a copiar una frase que dijo Mariona cuando renovó: estoy en una posición privilegiada y feliz de sentir que cada año vamos dando un pasito más hacia adelante. Pero no, no tengo nada firmado más allá de este año.

Bueno, antes de todo eso lo que se augura es otra temporada apasionante. ¿No?

Sí, en realidad como todas desde que llegué. Así lo siento. Estamos demostrando ser uno de los mejores proyectos de España y de Europa. Lo que tiene que hacer el club es seguir la línea que sigue hasta ahora, ser ambicioso y sólidos. Igual en un año sale un proyectazo en Turquía o en Grecia y luego se queda en nada y eso es lo que no me gustaría que pasara aquí. Y se están dando los pasos para que eso no ocurra.

¿Ha dado el salto el Casademont para, en vez de pelear por finales, pelear por títulos?

Pelear sí, pero no ganarlos nunca puede ser un fracaso. Podríamos decir que estamos en un escalafón B en Europa y llegar al A es complicadísimo, sobre todo a nivel económico. Pero somos un equipo para competir por todo y competir bien. Si perdemos en una final o en unas semifinales dando la cara y nos ganan porque el otro equipo es mejor, estaré orgulloso igual. Pero sería injusto para el trabajo de todos decir que si no ganamos nada la temporada es una mierda. La pasada no lo conseguimos y para mí hicimos un año muy bueno.

Pero entiendo que no firma una temporada igual que la pasada.

No, no firmo nada que no sea superarnos y eso al final es llegar a la Final Six o ganar un título.