Jesús Ramírez: "Buscamos un escolta, un cuatro y cuento con Nate Watson"

Jesús Ramírez ya está en Zaragoza y ha sido presentado este martes como el nuevo entrenador del Casademont. El técnico catalán aterriza en el proyecto del club aragonés con mucha ambición para la próxima temporada. "Mucha ilusión, es un reto en mi carrera. Este lo tomo como otra dimensión, no sé si más difícil. Estoy preparado y creo que lo vamos a hacer bien. Estoy en la mejor liga de Europa, con mi familia y en Zaragoza con un club y tradición y responsabilidad encima, que va con el cargo", afirma.

Ramírez también ha hablado sobre los objetivos de la próxima temporada haciendo hincapié en dar un salto respecto a los resultados de la pasada temporada. "El objetivo es hacer las cosas bien y llegar a posiciones de hacer cosas chulas como los playoffs y estar cerca de Copa del Rey. Hay que estar cerca cuando las posiciones se definan. La Fiba Europe Cup puede ayudar al equipo a crecer y me gustaría llegar a la final", dice. Y ha asegurado que quiere que su equipo "luche, que tenga garra, intensidad y defienda primero. Hay que basar el juego en el sacrificio desde la defensa. A partir de ahí hay que llegar a campo abierto más de lo que ha pasado últimamente".

Los posibles refuerzos

La plantilla del Casademont Zaragoza no está ni mucho menos cerrada y aún queda trabajo para que se den por finalizados los fichajes. "Estamos intentando traer a un dos y un cuatro porque son cosas que el equipo no tiene y jugadores que puedan cubrir el campo y darle balance a lo que hay. Tanto DJ Sthepens como Kabaca son jugadores interesantes y pueden aportar cosas que el equipo no ha tenido. Los que van a venir quizá puedan aportar más en ese perfil atlético y poder abrir más el campo. Eso es lo que más falta en la plantilla y es lo que estamos intentando compensar", afirma el técnico respecto a los perfiles que se buscan.

En la demarcación de escolta ya dispone de Langarita y Joaquín Rodríguez y Ramírez cuenta con ambos porque "queremos un dos que se puedan desenvolver también como base y tenga mejor manejo de balón". Otra de las incógnitas es la posible salida de Nate Watson después pero el técnico asegura que "está en la plantilla y cuento con él".

La llegada de Stephens supone que haya tres aleros en plantilla, junto a Yusta y Miguel González, aunque esto no supone un problema para el entrenador de Granollers porque "los tres son bastante versátiles y Sthepens y Miguel pueden jugar en el 4. Vamos a ver como acaba la plantilla pero estoy bastante contento", comenta.

La nueva Liga U22 es una oportunidad para que los canteranos jueguen con más regularidad y esos jugadores también son una opción para Ramírez en cuento a tenerlos en cuenta para sumarlos en cualquier momento al primer equipo. "A mí me gusta que el jugador mejore compitiendo y la Liga U22 es muy importante para que la gente de casa y muchos de ellos van a estar muy cerca del primer equipo. Aquí tenemos una de las mejores canteras de España y tenemos que ver cómo podemos ayudar a los chicos para que sigan evolucionando", asevera.

También ha querido acabar su presentación con un mensaje para 'La Marea Roja'. "Me han hablado que es una afición que está deseosa de que pasen cosas buenas y es exigente. Tengo ganas de notarla en directo. Podemos hacer cosas para que disfruten", concluye.