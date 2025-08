Haciendo números con Carla Leite: ¿ayudará al Casademont Zaragoza en la previa de la Euroliga?

Aunque todavía Carlos Cantero y sus jugadoras están disfrutando de sus merecidas vacaciones, la temporada del Casademont ya ha comenzado. O, al menos, lo que está pasando en Estados Unidos va a tener una importancia extrema para el comienzo del curso del equipo aragonés. Porque su fichaje estrella, Carla Leite, está haciendo de todo menos descansar y el momento de su llegada a Zaragoza dependerá de lo que ella y sus compañeras de las Golden State Valkyries puedan hacer en la WNBA.

Si el equipo de la francesa se mete en los playoffs, su aterrizaje en la capital aragonesa se retrasará hasta al menos octubre. Sin embargo, si las Valkyries no consiguen meterse en las rondas finales, y a pesar de lo apretado del calendario, el Casademont Zaragoza confía en que Leite pueda ayudar al equipo en la fase previa de la Euroliga.

Por fechas, sería posible, aunque habría que ver el estado de forma de la base cuando finalice su etapa en la WNBA y el tiempo necesario para acoplarse a un equipo que llevará ya unas cuantas semanas trabajando junto. La fase regular de la Liga norteamericana finaliza el 11 de septiembre y el partido de ida de la eliminatoria europea entre el Casademont y el Zabiny Brno está fijado para el día 17. Complicado, además teniendo que realizar el viaje transoceánico.

A no ser que la jugadora pudiera ser liberada con anterioridad, algo no contemplado por el momento, su participación en el primer encuentro ante las checas se antoja quizá algo precipitada, aunque no está descartada. Eso sí, con una semana más de tiempo y rodaje, el club espera que Leite pueda ayudar mucho más a sus compañeras en la vuelta.

La calculadora

Aunque, claro está, todo dependerá de los resultados de la jugadora gala y las suyas en la WNBA. Si ahora mismo terminara la Liga, la base no jugaría la fase previa de la Euroliga. Las Golden State Valkyries son séptimas (entran ocho equipos en los playoffs) con un balance de 14 victorias y 13 derrotas. El noveno tan solo tiene un triunfo menos, por lo que se avecina una recta final de infarto. En contra de Leite y sus compañeras está su calendario. La mayoría de encuentros que les quedan a las Valkyries son contra equipos de la parte alta de la tabla, aunque está siendo el equipo revelación de la temporada y mantienen más que intactas sus opciones de alargar la temporada.

Parte del mérito del buen año de una franquicia que se estrena este año en la WNBA lo está teniendo Carla Leite. La francesa está dejando destellos de su inmensa calidad en su también primera experiencia jugando frente a las mejores del mundo. La base promedia 7,2 puntos, 1,4 rebotes y 1,9 asistencias en los, hasta ahora, 21 partidos que ha jugado. Leite está jugando más de 16 minutos de media, un tiempo considerable para ser una jugadora rookie.

«Cuanto antes queden eliminadas, antes vendrá. Es broma, no deseo que pierda, quiero que le vaya bien, que crezca y que venga con la máxima confianza posible. Lo más importante es que se mantenga sana. Es una faena no poder contar con ella desde el principio, pero es un peaje que hay que pagar por poder fichar a una jugadora así», aseguraba Carlos Cantero hace unos días en una entrevista a este diario. Leite, dijo el técnico, es la jugadora que le dará «fuego» al nuevo Casademont, aunque nadie sabe aún cuándo podrá llegar ese calor al equipo.