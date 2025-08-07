El show de Carla Leite no evita la derrota de las Valkyries y están al borde de quedarse fuera de los 'playoffs'

Carla Leite sigue demostrando la clase que tiene que cada partido con las Golden State Valkyries, en el último duelo frente a Las Vegas Aces fue una de las mejores jugadoras de su equipo en la pista anotando 11 puntos, repartiendo 2 asistencias y capturando 3 rebotes en 23 minutos que estuvo en la pista. Además, tuvo un más/menos positivo, algo que solo cuatro compañeras suyas también consiguieron. Pese a su buena actuación, la franquicia de San Francisco cayó contras la de Nevada (78-72), rival directo por entrar en los playoffs de la WNBA, y esta derrota deja a las de Oakland cerrando en octava plaza el acceso a la lucha por el título.

Las Valkyries llevan dos derrotas consecutivas contra la franquicia de Las Vegas y cada vez se les empieza a complicar más entrar en los playoffs. La octava posición que ocupan ahora mismo la están acechando Los Angeles Sparks, su próximo rival, y si caen contra ellas, estarían fuera de la pelea por el título. Todavía queda poco más de un mes para el fin de la temporada regular de la WNBA, pero la parte alta de la clasificación se está alejando cada vez más y lo más probable es que si acaban entrando en la postemporada, se enfrenten a los equipos más duros de la competición en primera ronda.

El hecho de que Carla Leite pare de competir en la WNBA el próximo 12 de septiembre, fecha de su último encuentro de liga regular, permitiría que el Casademont Zaragoza contase con la francesa antes del comienzo de la temporada en Europa y podría llegar incluso al duelo del 18 de septiembre frente al Zabiny Brno de ida de la previa de la Euroliga Femenina, algo que sería muy positivo para las de Carlos Cantero, que dispondrían de uno de los fichajes estrellas del equipo para esta próxima campaña.