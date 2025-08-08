El Casademont Zaragoza confirma su plantilla U22

El Casademont Zaragoza ha confirmado este viernes la que será su primera plantilla en la nueva Liga U22. Jorge Serna dispondrá de un grupo de doce jugadores, la mitad de ellos seleccionables, como marca la normativa, nueve canteranos y tres nuevas incorporaciones.

Así, Álex Moreno, con experiencia en el equipo ACB y medallista internacional, y Juan García serán los bases del equipo con Pedro Campo, Álvaro Cantiviela, Felipe Minzer, Carlos Alías y Matija Lukic completando el juego exterior. Por dentro el ruso Aleksandr Savkov, el maliense Youssouf Traoré, el senegalés Seydina Faye y el cubano Anthony Rodríguez.

Nueve de ellos son canteranos del club, con más o menos años en la entidad, mientras que las incorporaciones de este verano para el U22 son el neerlandés Matija Lukic, el ruso Savkov y el senegalés Faye. El también neerlandés Van Ooijen y el cadete de segundo año Soumaila Keita se quedan en la recámara para poder reforzar al equipo cuando sea necesario.

En el equipo no figura Haydn Ling porque no puede disputar esta competición por edad, pero al pívot británico no le faltan ofertas de Primera y Segunda FEB para la próxima temporada.

Los jugadores de la categoría U22 podrán alternar este equipo y el ACB, por lo que Jesús Ramírez podrá echar mano de ellos para completar las convoctorias en caso de necesidad. Tendrá que hacerlo para la FIBA Europe Cup, donde se exigen cinco jugadores de formación local en cada partido.

El Casademont Zaragoza comenzará esta nueva competición el 10 de octubre y la Liga se prolongará hasta el 17 mayo de 2026, cuando concluirá una Final a 6 que decidirá el primer campeón. El equipo de Jorge Serna está encuadrado en el grupo A junto a Real Madrid, Joventut, Barça, Unicaja, Gran Canaria, Valencia y Manresa.

Los grupos se han establecido teniendo en cuenta el ranking en el Campeonato de España júnior de los últimos cinco años y ahí el Casademont Zaragoza aparece en cuarta posición gracias a sus dos medallas de bronce conquistadas en 2022 y 2023. Solo le superan, por este orden, Real Madrid, Joventut y Barça.