Entrevista con Claudia Lostal: "Puedo jugar por dentro y por fuera y eso me da ventajas"

¿Cuál es su primer recuerdo relacionado con el baloncesto?

Creo que jugar y entrenar con mi padre. Él es mi referente en el mundo del baloncesto porque fue él el que me metió en este mundo y prácticamente lo primero que aprendí, me lo enseñó él. Tengo ese recuerdo que es muy bonito y lo siento muy cercano

¿Cuándo se dio cuenta de que tenía talento y que este deporte podía convertirse en algo más que una afición para usted?

La verdad es que desde muy pequeña he pensado que podía llegar a ser profesional. Pero igual cuando te llama la selección española pues sí que piensas más que tienes futuro y que puedes conseguir más cosas.

Fíjese ahora, va a jugar con España en Zaragoza. ¿Cómo de especiales van a ser estos días?

Me hace muchísima ilusión porque aquí a Helios pueden venir a verme toda mi familia y mis amigos. Me alegra mucho, como en casa en ningún lado y espero que se vean partidos bonitos.

Los encuentros son para preparar el Europeo U16 que se celebra en Rumanía. Ya ganaron el oro en el Festival Olímpico de la Juventud Europea. ¿Todo lo que no sea repetir le sabría a poco?

No. Sea cual sea el resultado voy a estar orgullosa del trabajo que estamos haciendo. Si no se consigue no pasará nada, pero está claro que es lo que queremos y creo que tenemos posibilidades de conseguirlo. Volver sin ninguna medalla sí que me sabría un poco malo.

¿Qué diferencias hay entre jugar para un club a hacerlo con la selección?

Yo creo que la principal diferencia es que con España claro estás representando tu país, entonces tienes como más presión o así lo siento yo. Para mí es jugar con España es una cosa muy bonita, poder representar a tu país y a todas las chicas o de mi categoría que nos gusta el baloncesto es especial.

En el cuerpo técnico de la selección hay un aragonés, Jotacé Marcos. ¿Qué te pide?

Que trabaje y que me esfuerce mucho. Me dice que si hago eso, el resto llegará solo.

¿Cómo se define como jugadora?

Soy alero, aunque puedo jugar por fuera y por dentro y eso a veces me da ventaja y oportunidades. Pero sobre todo me considero una jugadora de equipo y una buena compañera. Me gusta mucho que el grupo esté siempre unido porque creo que es muy importante. También soy muy positiva y exigente conmigo misma.

¿Cómo es un día normal en la vida de Carla Lostal?

Nada raro. Me levanto, voy al instituto, llego a casa a comer, luego entrenamiento y después intento estudiar un poco. Suelo descansar un día a la semana de los entrenamientos.

Además de jugadora de baloncesto, ¿qué le gustaría ser de mayor?

No tengo todavía decidido qué es lo que quiero estudiar, pero seguro que algo relacionado con lo sanitario.

¿Cómo de importante para las niñas aragonesas que les gusta el baloncesto la explosión del Casademont Zaragoza?

Mucho. Yo creo que ahora todas vemos que no es una locura pensar en que puedes llegar allí y jugar profesionalmente porque las ves desde cerca. Eso te hace pensar que trabajando duro puedes conseguirlo y te motiva mucho más porque ves que las cosas no son imposibles.

¿Qué sueños tiene en el mundo del baloncesto?

No me gusta ponerme objetivos ni metas a largo plazo porque todavía soy muy joven y pueden pasar muchas cosas. Me centro en el día y lo que quiero es seguir mejorando todo lo que pueda para llegar un día a ser profesional.