Las Valkyries de Carla Leite ganan y se acercan a los 'playoffs'

Buenas noticias para Carla Leite y regulares para el Casademont Zaragoza. Las Golden State Valkyries sumaron un triunfo importantísimo ante Las Ángeles Sparks (72-59) que multiplican sus opciones de meterse en los playoffs de la WNBA.

Tiene tanto valor la victoria porque se enfrentaban el octavo y el noveno clasificado en un duelo directo crucial para ambos equipos. En él, las Valkyries, que llegaban tras una racha de dos derrotas, aprovecharon el factor cancha y fueron superiores desde el inicio a las Sparks en otro buen partido de la nueva base del Casademont.

Leite estaba cuajando una actuación discreta, pero todo cambió en el último cuarto cuando, con siete puntos en esos diez minutos, resultó vital para que las de Golden State certificaran el triunfo. La francesa acabó el duelo con 9 puntos, 3 rebotes y 1 asistencia en los algo más de 15 minutos que jugó.

Esta victoria deja a las Valkyries con un triunfo de ventaja (más el average) sobre el noveno puesto de la tabla y si consiguen mantener esa posición, Leite no estará disponible en la fase previa de la Euroliga ni en la Supercopa de España. "Bueno, cuanto antes queden eliminadas, antes vendrá (ríe). No, no, no deseo que pierda, quiero que le vaya bien, que crezca y que venga con la máxima confianza posible. Lo más importante es que se mantenga sana. Es una faena no poder contar con ella desde el principio, pero es un peaje que hay que pagar por poder fichar a una jugadora así", decía hace pocos días Carlos Cantero a este diario en una entrevista.

El técnico madrileño, eso sí, esperará como agua de mayo la llegada de la talentosa joven porque la considera una jugadora diferencial. "La que sale o la que rompe un poquito ese esquema es Carla Leite. Y creo que está bien tener una jugadora con esa chispa. Ese fuego es algo que hemos echado de menos y yo creo que nos viene bien", valoraba.