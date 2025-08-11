CASADEMONT ZARAGOZA
Cinco jugadores del Casademont Zaragoza no podrán empezar la pretemporada
Joaquín Rodríguez ha entrado en la lista definitiva de su país para el Americup que se disputa del 22 al 31 de agosto en Nicaragua
El club aragonés contará con hasta 5 internacionales, cinco en el torneo americano y dos en la preparación del Eurobasket
Joaquín Rodríguez no podrá estar el próximo lunes 18 de agosto en Zaragoza para comenzar los reconocimientos médicos y la pretemporada con el Casademont. El motivo es que el escolta uruguayo ha entrado en la lista definitiva de su país para disputar el Americup que se celebra del 22 al 31 de agosto en Nicaragua.
Rodríguez es un habitual de la selección uruguaya y el técnico Gerardo Jauri también ha querido contar con él para esta cita que se celebra en dos semanas. Uruguay debutará el sábado 23 frente a Brasil y también se enfrentará a Estados Unidos y Bahamas en el grupo A del torneo.
Mientras, el dominicano Joel Soriano, que jugará en el Casademont Zaragoza cedido por el Valencia Basket, también se encuentra preparando este torneo a las órdenes del Ché García, si bien el técnico argentino todavía no ha dado la lista definitiva de jugadores con la que viajará a Nicaragua. De esta decisión dependerá la fecha de incorporación de Soriano a la pretemporada aragonesa. La República Dominicana está encuadrada en el grupo C junto a Argentina, Nicaragua y Colombia.
También tiene muchas opciones de disputar esta competición Trae Bell-Haynes, un habitual de la selección canadiense, si bien la federación de ese país todavía no ha ofrecido ninguna lista, ni previa ni definitiva. Canadá jugará en el grupo B contra Panamá, Venezuela y Puerto Rico.
Quienes tampoco estarán el próximo lunes serán Santi Yusta y Marco Spissu, ambos preparando el Eurobasket con España e Italia, respectivamente, serán de la partida para Jesús Ramírez en los primeros pasos de su nuevo equipo. No habrá más jugadores del Casademont en el Eurobasket, ya que Kabaca no ha sido llamado por Turquía y Dubljevic no podrá estar tras haber pasado por el quirófano para retirar material de la operación de su mano.
De esta forma serán hasta cinco los internacionales que no podrán estar desde el principio en la preparación del Casademont Zaragoza, que se pondrá en marcha el próximo lunes 18 con los reconocimientos médicos para comenzar el trabajo en la pista el día 20, tal y como explicó Jesús Ramírez en su presentación.
- Gonzalo Bernardos advierte del 'festival' inmobiliario que viene: 'La vivienda de compra se pondrá muy cara...
- El Real Zaragoza cierra el fichaje de Adrián Rodríguez, tercer portero del Alavés
- Esta es la peor piscina municipal de Zaragoza según las reseñas de Google: 'Cada dos por tres pasa algo
- Paulino se lleva los honores. La crónica del Real Zaragoza-SD Huesca (1-1)
- Muere electrocutado un trabajador de 22 años en un restaurante de Las Fuentes
- Gabi: 'Si quisiéramos tener la plantilla completa mañana, la tendríamos. Pero creo que estamos decidiendo bien
- El Cordobés actualiza el parte médico de su hija Alba tras su accidente en Indonesia: 'Se torció todo
- El Real Zaragoza tiene sobre la mesa el ofrecimiento del portero mexicano 'Memo' Ochoa