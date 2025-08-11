Cinco jugadores del Casademont Zaragoza no podrán empezar la pretemporada

Joaquín Rodríguez no podrá estar el próximo lunes 18 de agosto en Zaragoza para comenzar los reconocimientos médicos y la pretemporada con el Casademont. El motivo es que el escolta uruguayo ha entrado en la lista definitiva de su país para disputar el Americup que se celebra del 22 al 31 de agosto en Nicaragua.

Rodríguez es un habitual de la selección uruguaya y el técnico Gerardo Jauri también ha querido contar con él para esta cita que se celebra en dos semanas. Uruguay debutará el sábado 23 frente a Brasil y también se enfrentará a Estados Unidos y Bahamas en el grupo A del torneo.

Mientras, el dominicano Joel Soriano, que jugará en el Casademont Zaragoza cedido por el Valencia Basket, también se encuentra preparando este torneo a las órdenes del Ché García, si bien el técnico argentino todavía no ha dado la lista definitiva de jugadores con la que viajará a Nicaragua. De esta decisión dependerá la fecha de incorporación de Soriano a la pretemporada aragonesa. La República Dominicana está encuadrada en el grupo C junto a Argentina, Nicaragua y Colombia.

También tiene muchas opciones de disputar esta competición Trae Bell-Haynes, un habitual de la selección canadiense, si bien la federación de ese país todavía no ha ofrecido ninguna lista, ni previa ni definitiva. Canadá jugará en el grupo B contra Panamá, Venezuela y Puerto Rico.

Quienes tampoco estarán el próximo lunes serán Santi Yusta y Marco Spissu, ambos preparando el Eurobasket con España e Italia, respectivamente, serán de la partida para Jesús Ramírez en los primeros pasos de su nuevo equipo. No habrá más jugadores del Casademont en el Eurobasket, ya que Kabaca no ha sido llamado por Turquía y Dubljevic no podrá estar tras haber pasado por el quirófano para retirar material de la operación de su mano.

De esta forma serán hasta cinco los internacionales que no podrán estar desde el principio en la preparación del Casademont Zaragoza, que se pondrá en marcha el próximo lunes 18 con los reconocimientos médicos para comenzar el trabajo en la pista el día 20, tal y como explicó Jesús Ramírez en su presentación.