Carla Leite anota 0 puntos, pero las Valkyries se acercan al 'playoff'

No tuvo su día esta vez Carla Leite, pero eso no impidió a las Golden State Valkyries sumar un importante triunfo ante las Connecticut Sun que las acerca a los playoffs de la WNBA. La base del Casademont Zaragoza se quedó sin anotar (sumó una asistencia y un robo en 15 minutos de juego). Esta victoria deja a las Valkyries séptimas en la clasificación de la Liga Americana, con un triunfo más el average de ventaja frente a Los Ángeles Sparks.

Si consiguen mantener esa posición, Leite no estará disponible en la fase previa de la Euroliga ni en la Supercopa de España. "Bueno, cuanto antes queden eliminadas, antes vendrá (ríe). No, no, no deseo que pierda, quiero que le vaya bien, que crezca y que venga con la máxima confianza posible. Lo más importante es que se mantenga sana. Es una faena no poder contar con ella desde el principio, pero es un peaje que hay que pagar por poder fichar a una jugadora así", decía hace pocos días Carlos Cantero a este diario en una entrevista.

El técnico madrileño, eso sí, esperará como agua de mayo la llegada de la talentosa joven porque la considera una jugadora diferencial. "La que sale o la que rompe un poquito ese esquema es Carla Leite. Y creo que está bien tener una jugadora con esa chispa. Ese fuego es algo que hemos echado de menos y yo creo que nos viene bien", valoraba.