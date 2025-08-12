Casademont Zaragoza
Carla Leite anota 0 puntos, pero las Valkyries se acercan al 'playoff'
El equipo de la gala sigue sumando victorias y la participación de la base en la fase previa de la Euroliga se complica para el Casademont
No tuvo su día esta vez Carla Leite, pero eso no impidió a las Golden State Valkyries sumar un importante triunfo ante las Connecticut Sun que las acerca a los playoffs de la WNBA. La base del Casademont Zaragoza se quedó sin anotar (sumó una asistencia y un robo en 15 minutos de juego). Esta victoria deja a las Valkyries séptimas en la clasificación de la Liga Americana, con un triunfo más el average de ventaja frente a Los Ángeles Sparks.
Si consiguen mantener esa posición, Leite no estará disponible en la fase previa de la Euroliga ni en la Supercopa de España. "Bueno, cuanto antes queden eliminadas, antes vendrá (ríe). No, no, no deseo que pierda, quiero que le vaya bien, que crezca y que venga con la máxima confianza posible. Lo más importante es que se mantenga sana. Es una faena no poder contar con ella desde el principio, pero es un peaje que hay que pagar por poder fichar a una jugadora así", decía hace pocos días Carlos Cantero a este diario en una entrevista.
El técnico madrileño, eso sí, esperará como agua de mayo la llegada de la talentosa joven porque la considera una jugadora diferencial. "La que sale o la que rompe un poquito ese esquema es Carla Leite. Y creo que está bien tener una jugadora con esa chispa. Ese fuego es algo que hemos echado de menos y yo creo que nos viene bien", valoraba.
- Las dos futuras avenidas que cambiarán para siempre el tráfico de Zaragoza
- Gonzalo Bernardos advierte del 'festival' inmobiliario que viene: 'La vivienda de compra se pondrá muy cara...
- El Real Zaragoza cierra el fichaje de Adrián Rodríguez, tercer portero del Alavés
- Hacienda regala 1.500 euros a los padres con hijos menores de 25 años que vivan en casa: cómo solicitarlo
- El nombre de niña con 'z' que está enamorando a cada vez más familias en Aragón
- El Zaragoza acelera el fichaje del quinto portero en tres temporadas ante la probable salida de Poussin y descarta a Ochoa
- Esta es la peor piscina municipal de Zaragoza según las reseñas de Google: 'Cada dos por tres pasa algo
- Del cafetal colombiano a la provincia de Teruel: 'Siempre he creído que vivir en un entorno tranquilo y sano es un derecho