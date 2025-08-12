El Casademont Zaragoza anuncia al Tenerife como nuevo rival para la pretemporada

La pretemporada del Casademont Zaragoza ha sufrido un cambio este martes. El club aragonés ha anunciado que La Laguna Tenerife será el primer rival de la preparación de los de Jesús Ramírez que contará con un total de 6 amistosos. El partido frente al conjunto isleño será el próximo 7 de septiembre en Pamplona (12.15 horas), al día siguiente de volver del stage de concentración en Benasque que tendrá lugar del 1 al 6 del mismo mes en la localidad altoaragonesa.

El resto de rivales en la pretemporada ya se conocían desde el pasado 30 de julio cuando el Casademont hizo oficial todos los encuentros. El 10 de septiembre (19.00 horas) se celebrará una nueva cita del ya tradicional Memorial Pepe Lanzuela frente a Valencia Basket. Casi sin tiempo para tomar aire, el equipo aragonés se enfrentará al Real Madrid, actual campeón de Liga, en Segovia el 13 de septiembre (18.00). La siguiente cita será ante Surne Bilbao Basket, el 17 de septiembre a las 19.00 horas, en el regreso a la localidad de Ejea de los Caballeros.

San Pablo Burgos será el siguiente rival del Casademont Zaragoza, en un encuentro que tendrá lugar en Burgos el 21 de septiembre con hora aún por determinar. La puesta de largo de los Guardianes de Zaragoza ante la ‘Marea Roja’ en el Príncipe Felipe conformará el último test de pretemporada y tendrá lugar el 26 de septiembre a las 20.30 horas. Será con una nueva cita del Trofeo Ibercaja Ciudad de Zaragoza Memorial José Luis Abós ante el Benfica portugués. Los de Jesús Ramírez tendrán una semana de descanso para preparar el inicio de la ACB que tendrá lugar el fin de semana del 4 y 5 de octubre