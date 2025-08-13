Casademont Zaragoza
Jack Burgess cierra su etapa en el Casademont Zaragoza
Isaac Nogués se une a la preparación de la selección española para el Eurobasket 2025
Jack Burgess pone fin a su etapa en el Casademont Zaragoza, después de volver hace dos temporadas para enrolarse como entrenador ayudante de Porfirio Fisac. “Zaragoza siempre será mi casa. La ciudad, Casademont Zaragoza y la marea roja formarán siempre parte de mí, a nivel personal y a nivel deportivo. Os deseo lo mejor, un abrazo muy fuerte”, dice el técnico.
Además, la Federación Española de Baloncesto ha anunciado la incorporación de Isaac Nogués a la preparatoria de la selección española de cara al Eurobasket 2025. El escolta se unirá con efecto inmediato a los entrenamientos de la absoluta y trabajará bajo las órdenes de Sergio Scariolo en los días previos al doble enfrentamiento amistoso ante Francia, que se celebrarán el 14 y 16 de agosto en Badalona y París, respectivamente.
