Claudia Lostal deja el Casademont Zaragoza y se marcha al Valencia

La aragonesa se encuentra preparando el Europeo U16 con España

Claudia Lostal, en las instalaciones del CN Helios el pasado fin de semana.

Claudia Lostal, en las instalaciones del CN Helios el pasado fin de semana. / Rubén Ruiz

Raquel Machín

Zaragoza

Claudia Lostal abandona la disciplina del Casademont Zaragoza para unirse al Valencia Basket. Así lo asegura el club valenciano en una nota sobre las jugadoras 'taronja' en la lista definitiva de la selección U16 para el Eurobasket. "Este verano se ha incorporado a la disciplina taronja a Claudia Lostal, que la pasada campaña formaba parte del Casademont Zaragoza", señala el comunicado del club.

La jugadora aragonesa es una de las más talentosas de la cantera del Casademont Zaragoza y este verano ha sido protagonista al lograr la medalla de oro con la selección española en el Festival Europeo de la Juventud. Ahora mismo se encuentra preparando el Eurobasket U16F, que se celebrará entre el 15 y el 23 de agosto en Pitesti (Rumanía). Este fin de semana ha disputado el Torneo del Centenario en el CN Helios.

El pasado verano ya disputó el Eurobasket U16 con España, promediando 4,6 puntos, 4 rebotes y 5 créditos de valoración por encuentro.

