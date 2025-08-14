Casademont Zaragoza
Nadia Fingall ya está en Zaragoza
La ala pívot ha llegado este jueves a la capital aragonesa
Nadia Fingall ya está en Zaragoza para preparar la temporada 25-26 en el Príncipe Felipe bajo las órdenes de Carlos Cantero. La estadounidense dejó el Valencia Basket para ocupar la plaza de extracomunitaria en el Casademont Zaragoza, contra el que promedió en la final 9,5 puntos, 5, 5 rebotes y dos asistencias.
La estadounidense, de 26 años, MVP de la Liga en la campaña 2023-2024 y su rendimiento han sido notables esta temporada también, pero la vuelta de la perla española Awa Fam le dejó sin sitio en Valencia y el Casademont decidió apostar por ella en la próxima campaña. El resto de jugadoras llegarán paulatinamente durante esta semana para ponerse a punto para la Liga Femenina Endesa.
