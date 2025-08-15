CASADEMONT ZARAGOZA
14 puntos y 15 rebotes de Claudia Lostal en el plácido estreno del Eurobasket U16
España debuta con un contundente 38-102 ante Gran Bretaña
Inicio más que plácido de España en el Eurobasket U16 que se celebra desde este sábado en Pitesti, Rumanía. La selección se impuso por un escandaloso 38-102 a Gran Bretaña en un duelo sin historia dominado de principio a fin por el conjunto nacional, que en el primer cuarto ya marcó distancias con un parcial de 7-31.
En esa selección hay dos zaragozanos, Jotacé Marcos, hasta este curso técnico ayudante en el Casademont Zaragoza, como miembro del cuerpo técnico, y la alero Claudia Lostal, que brilló con 14 puntos y 15 rebotes para 23 créditos de valoración en los casi 22 minutos que estuvo sobre la pista. Fue la máxima reboteadora y también la más valorada del partido.
España tendrá este sábado su segunda prueba de este torneo frente a Letonia a partir de las 19.30 horas. La selección está encuadrada en el grupo A junto a Gran Bretaña, Letonia y Eslovenia y, de momento, comienza liderando el mismo. Todas las selecciones se clasifican para octavos, determinando los cruces la clasificación final de cada grupo.
