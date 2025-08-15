El Casademont Zaragoza desvela los dorsales del equipo femenino

El Casademont Zaragoza ha desvelado este viernes los dorsales que lucirán sus jugadoras profesionales la próxima temporada tanto en la Liga Femenina Endesa como en la Euroliga. Doce jugadoras entre las que no se incluye Dalma Czukor, cuyo regreso tras su reciente maternidad aún no está definido, y en el que dos de las que continúan de la temporada pasada cambiarán el número de su camiseta.

Los aficionados no tendrán que aprenderse los dorsales de seis de las jugadoras que continúan con el mismo del pasado curso. Mariona Ortiz se mantiene en el 4, Laia Flores en el 10, Helena Pueyo en el 13, Helena Oma en el 16, Nerea Hermosa, que regresa de lesión, en el 20, y Stephanie Mawuli con el 33. Cambia su número Merritt Hempe, que pasa del 0 al 5.

Los nuevos fichajes también han elegido el número con el que competirán el próximo curso. Carla Leite, cuya incorporación al equipo está pendiente de su participación en la WNBA, lucirá el 0, Ornella Bankolé, que será presentada este lunes en Zaragoza, el número 3, Nadia Fingall el 7, Vorackova el 8 y Aminata Gueye, el 31.