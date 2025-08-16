El Casademont Zaragoza confirma su staff femenino

Al igual que ha hecho con su cuerpo técnico masculino, el Casademont Zaragoza también ha confirmado este sábado el staff que estará al frente del conjunto femenino. En este caso la llegada de los nuevos ayudantes de Carlos Cantero ya se había hecho oficial hace semanas, por lo que no hay grandes novedades en el equipo de trabajo que se pondrá en marcha este lunes para afrontar una nueva temporada llena de retos.

Carlos Cantero afrontará su quinta temporada consecutiva como máximo responsable del Casademont Zaragoza femenino. Esta vez no tendrá a su lado a Jotacé Marcos quien, tras no llegar a un acuerdo de renovación con el club, deja paso a dos nuevos ayudantes para el madrileño. Se trata de Marie-Pierre Uriarte y Arnau Ferreres.

El resto del cuerpo técnico, en parte compartido con el equipo masculino, lo conformarán Bea González como delegada; Alejandro Arza como preparador físico; David Plumed continuará como jefe de los servicios médicos; Juan Carlos Palacio, Alicia Calvo e Ignacio Per se encargarán de la parcela de fisioterapia, mientras que Carlos Martín será de nuevo el podólogo del equipo y Daniel Losilla el utillero.

El conjunto zaragozano se pondrá en marcha este lunes con los reconocimientos médicos para afrontar una intensa pretemporada que ha de llevarle a la primera cita importante de la temporada, la previa de la Euroliga que disputará ante el Zabiny Brno checo los días 18 y 24 de septiembre. El último fin de semana de este mes afrontará otro gran reto, la Supercopa de España que se disputará en el Palacio de los Deportes de Huesca y para la que conocerá su rival el 11 de septiembre.