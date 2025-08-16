Gonzalo García de Vitoria se une al cuerpo técnico del Casademont Zaragoza

El Casademont Zaragoza ya ha definido el cuerpo técnico que dirigirá a su equipo masculino la próxima temporada. Jesús Ramírez, que se estrenará como entrenador principal en la ACB, contará con Rodrigo San Miguel y Gonzalo García de Vitoria como ayudantes. El zaragozano regresa así a la labor que desempeñaba hasta que tuvo que asumir las riendas del primer equipo tras el despido de Fisac, y el bilbaíno se suma al staff aragonés tras el ascenso frustrado en los despachos con el Real Betis.

García de Vitoria, de 54 años, cuenta con una dilatada experiencia en los banquillos españoles, sobre todo en la Primera FEB, antes LEB Oro, en la que ha dirigido al Autocid Burgos, el Melilla, el Ourense, el Alicante y el Baloncesto Sevilla. Ha logrado el ascenso a la ACB en dos ocasiones, con el Club Baloncesto Ourense y con el Baloncesto Sevilla, pero en ninguna de las dos ocasiones se consumó el logro en los despachos. Además, ha sido también entrenador ayudante tanto en la propia Primera FEB como en la Liga Endesa en el banquillo del Tenerife.

El cuerpo técnico masculino necesitaba un nuevo integrante tras la salida de Jack Burgess quien, tras ocupar ese puesto los dos últimos cursos, hará lo propio ahora en el nuevo staff del Baskonia.

La llegada de García de Vitoria, además de la del propio Jesús Ramírez, es la principal novedad de un cuerpo técnico que contará con Fernando Colom como delegado, Mariano Bein y Kike Aztarain como preparadores físicos; David Plumed continuará como jefe de los servicios médicos; Juan Carlos Palacio, Daniel Pardos y Javier Mateo se encargarán de la parcela de fisioterapia, mientras que Carlos Martín será de nuevo el podólogo del equipo y Daniel Losilla el utillero.

El Casademont Zaragoza dará el pistoletazo de salida a la nueva temporada este lunes con los reconocimientos médicos. Lucas Langarita y Erik Stevenson, la última incorporación hasta el momento del equipo aragonés, serán los primeros en pasar por Quironsalud para completar el preceptivo reconocimiento. La actividad en pista comenzará el miércoles y el conjunto zaragozano disputará seis amistosos para preparar una campaña que arrancará el primer fin de semana de octubre.