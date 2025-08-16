Matija Lukic alza el oro con Serbia en el Eurobasket U16

En el torneo U16 masculino Matija Lukic se alzó con el oro tras la victoria de Serbia frente a Lituania en la final del campeonato (99-86). Aunque en lo individual no fue el día del nuevo alero del Casademont Zaragoza U22, ya que solo anotó 5 puntos, con un 2/7 en sus tiros en los casi 17 minutos que estuvo en pista para acabar con un -1 de valoración, el único jugador del combinado serbio que no estuvo en positivo en dicha estadística.

Serbia estuvo durante mucha parte del encuentro por detrás en el marcador e incluso llegaron a estar con una desventaja de 15 puntos después de volver del descanso, pero en el tercer cuarto el equipo se recompuso con un Petar Bjelica espectacular que acabó con 25 puntos en su haber y remontó el partido para acabar consiguiendo el oro.

La segunda jornada del Eurobasket U16 femenino para España volvió a ser bastante sencilla frente a Letonia (65-48) y las españolas apenas sufrieron durante el encuentro y siempre estuvieron por delante en el marcador, lo que demuestra el dominio del combinado nacional. El parcial de 28-18 al descanso dejaba bastante claro que la selección estaba controlando el duelo y apenas estaba concediendo oportunidades a las letonas para intentar pelear por la victoria.

La aragonesa Claudia Lostal firmó una buena actuación, aunque bajó su rendimiento respecto al debut contra Gran Bretaña donde fue la mejor jugadora, pero la alero sumó 4 puntos y capturó 8 rebotes, la que más realizó en el partido, en los 18 minutos que jugó. Su principal escollo en el encuentro fue que no estuvo especialmente inspirada en ataque, ya que anotó 2/5 en tiros de dos, 0/2 en triples para acabar con un 28,6% de acierto.

España se enfrenta este domingo a Eslovenia (19.30 horas) en la última jornada de la fase de grupos, antes de que den comienzo las eliminatorias por el título. La selección española tendrá enfrente al rival más difícil en lo que va de torneo porque las eslovenas también han ganado sus dos duelos ante Gran Bretaña y Letonia. Por lo que ambos combinados se juegan el primer puesto del grupo A. En caso de que España acabe como primera de grupo, su rival en la siguiente ronda podría ser Finlandia o Hungría. Si acaba como segunda, el enfrentamiento en octavos de final será contra Polonia.