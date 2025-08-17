El Casademont Zaragoza cede a Haydn Ling a un equipo británico

Haydn Ling jugará la próxima temporada en el Surrey 89ers de la Super League Basketball de Reino Unido tras el acuerdo alcanzado entre el Casademont Zaragoza y el club británico para que el pívot llegue en calidad de cedido. Así lo han anunciado ambas partes este domingo. "Desde el club, deseamos a Haydn la mejor de las suertes y todo el éxito en este nuevo reto que ahora afronta. ¡Mucha suerte y hasta pronto!", señala el club en su comunicado oficial.

Haydn Ling llegó a Zaragoza el verano pasado y fue cedido al CN Helios de Tercera FEB, donde fue de más a menos hasta ser uno de los más destacados. Tras la reestructuración de la cúpula de la cantera del Casademont Zaragoza con la creación de la nueva Liga U22, que ha obligado a los clubs a elegir entre ese formato o la Tercera FEB, el británico se ha quedado sin sitio en el equipo zaragozano, ya que por edad no puede participar en el U22.

Tras recibir el interés de varios equipos de Segunda y Primera FEB, finalmente Ling regresará a su país natal para continuar su carrera y su progresión. Tiene contrato con el Casademont Zaragoza hasta el final de la temporada 2028-29.

El caso de Haydn Ling es muy particular. Hasta los 18 años fue portero de fútbol, en las categorías inferiores del Chelsea, pero se decantó por el baloncesto, empezó a jugar en el Barking Abbey London, pasó a los London Lions y en 2022 fue reclutado por la Joel Freeland Academy, dirigida por el propio Freeland y el también exjugador Rafa Calvo, y vino a España con una beca. Jugó en Primera Nacional en varios equipos de Gran Canaria vinculados con la academia hasta que el año pasado llegó a Zaragoza.

Tuvo otras ofertas, hubo otros clubs interesados en este jugador de 2,19 metros de altura que llegó en septiembre, estuvo una semana a prueba y firmó un contrato de 5 años con el Casademont Zaragoza. El club optó por cederlo al CN Helios, que disputaba la Tercera FEB, pero ya ha podido debutar tanto en la Liga Endesa como en la FIBA Europe Cup con el propio Casademont.

Ahora Ling debe dar un paso más en su carrera después de un primer curso de aclimatación a Zaragoza y en el que su rendimiento en el CN Helios fue de menos a más hasta firmar grandes encuentros en la recta final de la campaña. En 18 partidos de Liga en Tercera FEB ha promediado 12,9 puntos, 10,4 rebotes y 19,2 créditos de valoración en casi 23 minutos de media por jornada.