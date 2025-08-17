La pretemporada del Casademont Zaragoza femenino: el reto de ser cada vez más grandes

Que el Casademont Zaragoza está instalado en la élite del baloncesto femenino es una realidad desde hace días. Con un presupuesto que entraría en el podio de los más elevados de la Liga Femenina, el conjunto aragonés está ofreciendo hasta ahora un rendimiento acorde con esa realidad y ese seguirá siendo el objetivo en la temporada que empieza este lunes. El Casademont es ya un equipo que aspira a jugar y juega finales y no quiere bajarse de esa realidad.

Carlos Cantero afronta su quinta temporada consecutiva al frente del conjunto aragonés consciente de que la exigencia no se rebaja ni un ápice. Al contrario, afrontará cuatro competiciones, Liga, Supercopa, Copa (salvo desastre) y Euroliga con la máxima ambición en todas ellas, intentando superar el ya elevado listón de pasadas temporadas. Hace un año jugó la final de la Supercopa, luego se quedó en semifinales de la Copa a un partido de llegar a la Final Six de la Euroliga y fue por primera vez finalista de la Liga. Mejorar eso será un reto tan complicado como apasionante.

La ambición la demuestran también los fichajes de esta temporada: una campeona de Liga, una campeona de Europa, la MVP de la Eurocup y gran promesa del baloncesto europeo... El Casademont quiere aumentar su nivel físico y competitivo para la nueva temporada y para eso ha mejorado sustancialmente su plantilla. El fichaje estrella es, sin duda, Carla Leite, la mejor jugadora de la Eurocup el pasado curso que ahora brilla en la WNBA y que no podrá incorporarse al equipo hasta que termine la competición en EEUU.

Pero no es el único fichaje de relumbrón que ha hecho el club, que también se ha reforzado con Nadia Fingall, campeona de Liga con el Valencia, Vorackova, campeona de Europa con el Praga, y las francesas Bankolé (que será presentada hoy) y Aminata Gueye. Más madera para completar a una de las mejores bases de España y Europa, Mariona Ortiz, a Helena Pueyo, una de las sensaciones de la pasada Liga, Helena Oma, Laia Flores, Nerea Hermosa, Stephanie Mawuli y Merritt Hempe.

Con una plantilla amplia y con la línea entre titulares y suplentes más difusa que nunca, Carlos Cantero tiene ante sí el reto de hacer funcionar a todas esas grandes jugadoras como un equipo, de que el colectivo prime y brille sobre las individualidades y, al tiempo, que cada una pueda ofrecer todo su potencial al grupo. El técnico contará además con un equipo más físico, uno de los problemas que les ha impedido llegar más lejos en la competición europea.

Precisamente Europa, la Euroliga, será el primer reto de este Casademont. Los días 18 y 24 de septiembre se juega ante el Zabiny Brno checo el ser o no ser en la máxima competición en una eliminatoria a ida y vuelta. El sueño es pelear de nuevo por estar en la Final Six que se disputará en Zaragoza, pero sin este primer paso de la previa no habrá sueño que valga. Después de eso el equipo tendrá el segundo gran reto del curso, la Supercopa que acogerá Huesca por primera vez en su historia. La gran novedad de la preparación va a ser la gira asiática en la que se embarcará el Casademont Zaragoza para disputar la Park Shin-ja Cup 2025, un torneo internacional que se celebrará en la ciudad de Busan (Corea del Sur) del 30 de agosto al 7 de septiembre.