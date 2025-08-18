CASADEMONT ZARAGOZA

El Casademont Zaragoza empezará la Liga Endesa ante el Baskonia

La ACB ha publicado este lunes el calendario de emparejamientos de la nueva temporada

DJ Stephens, durante el reconocimiento médico que ha pasado este lunes. / JAIME GALINDO

Raquel Machín

Zaragoza

El Príncipe Felipe será el escenario y el Baskonia, el rival con el que el nuevo Casademont Zaragoza de Jesús Ramírez echará a andar el fin de semana del 4 de octubre. Así lo ha desvelado este lunes la Liga ACB, haciendo oficial el calendario de emparejamientos de la nueva temporada una vez que un juzgado de Barcelona desestimó la petición del Betis de ser inscrito en la competición.

El siguiente fin de semana, el del 11 y 12 de octubre, el conjunto aragonés visitará el Olímpico de Badalona para medirse al Joventut de Ricky Rubio.

