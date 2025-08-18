El Casademont Zaragoza empezará la Liga Endesa ante el Baskonia

El Príncipe Felipe será el escenario y el Baskonia, el rival con el que el nuevo Casademont Zaragoza de Jesús Ramírez echará a andar el fin de semana del 4 de octubre. Así lo ha desvelado este lunes la Liga ACB, haciendo oficial el calendario de emparejamientos de la nueva temporada una vez que un juzgado de Barcelona desestimó la petición del Betis de ser inscrito en la competición.

El siguiente fin de semana, el del 11 y 12 de octubre, el conjunto aragonés visitará el Olímpico de Badalona para medirse al Joventut de Ricky Rubio.