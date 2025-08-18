Lucas Langarita, convocado con la selección absoluta

Las lesiones están afectando en sobremanera a la selección española en su preparación para el Eurobasket y se suman dos nuevos jugadores a la expedición. El zaragozano Lucas Langarita, que viene de disputar el Eurobasket U20, se incorpora a la absoluta para ponerse a las órdenes de Sergio Scariolo, entrenador con el que ya trabajó durante la ventana FIBA del pasado mes de febrero como invitado jugó el Torneo de Málaga con España B. Álvaro Cárdenas también se une a la plantilla para los dos últimos amistosos en los que Scariolo contará con 17 jugadores y el técnico tendrá que descartar mínimo a tres de ellos antes de comenzar el torneo continental.

La selección española disputará esta semana en un doble duelo ante Alemania sus dos últimos encuentros de preparación. El primer partido se disputará en el Movistar Arena de Madrid el jueves 21 a las 21:00 horas y el segundo tendrá lugar en Colonia el sábado 23 (19:00 horas). Durante la preparación, España ha ganado solo el partido ante República Checa (87-73) y ha caído ante Portugal (74-76) y por partida doble ante Francia (67-75) y (78-73).

La plantilla actual está compuesta por los siguientes jugadores: Santi Aldama, Darío Brizuela, Álvaro Cárdenas, Alberto Díaz, Guillem Ferrando, Willy Hernangómez, Juancho Hernangómez, Lucas Langarita, Sergio de Larrea, Xabi López-Arostegui, Isaac Nogués, Joel Parra, Jaime Pradilla, Josep Puerto, Mario Saint-Supéry, Yankuba Sima y Santi Yusta. España debuta el próximo 28 de agosto en el Eurobasket contra Georgia y está encuadrada en el grupo C de la competición en el que se enfrentará a Italia, Chipre, Bosnia, Grecia y la mencionada Georgia.

Otra baja para el Casademont

La incorporación de Lucas Langarita con España deja al Casademont con seis jugadores que no podrán comenzar los entrenamientos de pretemporada con el equipo aragonés. Trae Bell-Haynes (Canadá), Joaquín Rodríguez (Uruguay) y Joel Soriano (República Dominicana) están convocados para la FIBA Americup y Marco Spissu (Italia) y Santi Yusta (España) estarán presentes en el Eurobasket. Lo que provoca que Jesús Ramírez pueda contar con la mitad de la plantilla en el inicio de su nuevo proyecto: Stevenson, Miguel González, DJ Stephens, Jaime Fernández, Sadik Kabaca y Dubljevic.

El Casademont ha vuelto al trabajo este lunes con los pertinentes reconocimientos médicos y el miércoles 20 empezarán con el trabajo en pista para emprender el stage a Benasque el 1 de septiembre hasta el 6. Al día siguiente de volver dará inicio la pretemporada enfrentándose a La Laguna Tenerife.