Miguel González: "Este año tengo que dar un paso adelante y tener más protagonismo"

Miguel González es uno de los seis jugadores del primer equipo del Casademont Zaragoza que ha vuelto para el inicio de la pretemporada este lunes para pasar el reconocimiento médico y el miércoles 20 el equipo comenzará a trabajar en la pista. El alero asegura que afronta esta vuelta al trabajo "con mucha ilusión porque siempre que llega este momento de comenzar una nueva temporada con nuevas piezas e incluso un nuevo entrenador lo coges con ganas y con las pilas recargadas". Esta será su tercera campaña en el club aragonés y cree que es el momento de ganar en importancia dentro de la plantilla. "Mi objetivo es seguir creciendo como jugador. Este año tengo que dar un paso adelante porque siempre he tenido un rol secundario y me gustaría que eso cambiase y tener más protagonismo", afirma.

Durante los reconocimientos ha podido saludar a sus nuevos compañeros, a excepción de Joel Soriano que está concentrado con República Dominicana, y asegura que "nos van a ayudar mucho, creo que la plantilla está bien nivelada y es el momento de crear esa química entre nosotros que nos hará ganar muchos partidos durante el año". Miguel González es uno de los jugadores que más tiempo lleva en el equipo y asume que debe ser uno de los encargados de "transmitir lo que es el club y la ciudad" a los recién llegados y lo intentará hacer de la mejor manera posible "para que se sientan como en casa".

El vallisoletano ha tenido la oportunidad de hablar con el que será su nuevo entrenador, Jesús Ramírez, varias veces durante las vacaciones de verano y comenta que "me transmitió buena energía y tiene las cosas muy claras. Es un técnico muy joven, pero va a trabajar muy bien con nosotros y creo que va a ser un gran año también para él". Por el momento, no se ha hablado de objetivos del equipo y para el jugador de 26 años "es todavía muy pronto para decirlo porque tenemos que entrenar, jugar partidos y a partir de ahí se irá viendo".

Hasta seis jugadores, mitad de la plantilla, no pueden comenzar la pretemporada al estar convocados con sus respectivas selecciones. Santi Yusta está inmerso en la preparación con España y eso provoca que el Casademont no pueda contar con su capitán. "Tiene una oportunidad de oro para estar en el Eurobasket y espero que la aproveche. Le deseamos la mayor de las suertes desde aquí, aunque también le echamos de menos", dice Miguel González. Lo que se ha confirmado la mañana de este jueves es que Lucas Langarita ha sido llamado con la absoluta para sumarse a la plantilla, para su compañero "estas experiencias son muy importantes para un jugador tan joven como él y tiene que sacar el máximo provecho de ello porque nunca sabes cuando te van a volver a llamar".