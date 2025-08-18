Ornella Bankolé: "He venido al Casademont para ganar"

Ornella Bankolé ya está en Zaragoza y ha sido presentada este lunes como nueva jugadora del Casademont Zaragoza aprovechando los reconocimientos médicos del equipo. La alero francesa llega como uno de los nuevos fichajes para la temporada en la que más ilusión desprende el club, una ilusión que ella misma se encarga de mantener asegurando que "he venido aquí para ganar y tenemos un equipo muy completo. Me encantó el proyecto que me presentaron porque es muy ambicioso y tengo muchas ganas de empezar la competición".

La jugadora gala destaca por su físico, algo de lo que pecaba la plantilla del año pasado, y viene a sumar desde el perímetro y en todas las fases del juego. "Tengo que aportar mi agresividad. Soy una jugadora que me encanta tirar de tres, atacar el aro, defender en toda la cancha y he de sumar esta energía al grupo", comenta Bankolé sobre sus puntos fuertes.

La gala se ha mostrado con muchas ganas de empezar a competir cuanto antes y para coger rodaje tendrá la pretemporada en Corea del Sur que da inicio el próximo 30 de agosto. "Estoy muy emocionada por una preparación de este tipo porque nunca he hecho algo así y me da mucha curiosidad", reconoce. Pero lo que más ganas tiene de vivir en primera persona es un partido en el Príncipe Felipe. "He visto partidos por la televisión y me parece increíble el ambiente y el cariño que da la afición a todas las jugadoras. Espero poder disfrutar ese pabellón tan ruidoso esta temporada", concluye Bankolé.