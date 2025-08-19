La España de Claudia Lostal avanza a los cuartos del Eurobasket U16

La selección española ya está en cuartos de final del Eurobasket U16 después de ganar este martes con mucha claridad a República Checa (80-29). La aragonesa Claudia Lostal jugó casi 20 minutos y aportó 9 puntos y 5 rebotes para conseguir un 10 de valoración en un duelo que España dominó de principio a fin y que al descanso ya imperaba en el marcador por 29 puntos.

Este miércoles el combinado nacional se enfrentará a una selección que lo pondrá mucho más difícil como es Francia. Ambos equipos se medirán a las 12.00 horas. Las galas vienen de vencer también de forma contundente a Croacia en la ronda de octavos (86-50) y todo apunta a que será el duelo más igualado para las españolas en lo que va de torneo.