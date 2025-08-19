Jaime Fernández: "Estoy recuperado al 100% y me siento listo para jugar"

La pretemporada del Casademont Zaragoza ya echó a rodar el pasado lunes con los reconocimientos médicos y hoy ambas secciones del equipo comienzan con el trabajo en pista. El equipo masculino solo dispone de la mitad de su plantilla para estas primeras semanas de preparación y los seis jugadores de los que dispone Jesús Ramírez ya se han puesto bajó sus órdenes. Uno de ellos es el canterano Jaime Fernández que ya estaba deseoso de volver a la pista. "Tenía muchas ganas de empezar porque este año tengo la suerte de poder hacerlo desde el primer día", afirma.

El ala-pívot zaragozano jugará su segunda temporada en el club después de volver el año pasado, pero un edema en el tobillo derecho, que le frenó en seco cuando mejor estaba jugando, le tuvo apartado los últimos meses de competición. Las vacaciones le han servido para dejar atrás esos problemas y está listo para sacar su mejor versión. "Me ha servido para recuperarme, es verdad que al final de temporada porque se alargó un poco más de lo que me esperaba, y ya estoy al 100%. La primera parte del verano me la tomé de recuperación y la segunda, con el pie en perfectas condiciones, pude entrenar y ya me siento listo para jugar", reconoce.

El aragonés renovó su contrato hasta 2028 por su gran desempeño la pasada temporada, pero este año "quiero ir día a día y no me quiero marcar objetivos a largo plazo". Su meta la pasada campaña la cumplió porque como él mismo reconoce que era conseguir ampliar su vinculación con la entidad y ahora mismo "solo pienso en trabajar diariamente y el club dirá lo que pasa en el futuro".

En estos primeros días de vuelta a la rutina, los nuevos jugadores que están en Zaragoza (Stevenson, Kabaca y DJ Stephens) se están empezando a integrar y a Jaime Fernández estos primeros contactos le han transmitido "muy buenas sensaciones". El zaragozano cree que "vamos a ser un buen grupo porque somos la gran mayoría jugadores jóvenes y los más veteranos son piezas claves del equipo".

Jesús Ramírez ya está empezando a transmitir sus ideas a su plantilla y "estamos sentando las bases, hoy ha sido el primer día, nos ha explicado que quiere que tengamos una identidad como club y como equipo". El primer partido de la ACB será contra Baskonia en el Príncipe Felipe, para Jaime Fernández será muy importante para comprobar cómo llega el equipo tras la pretemporada. "Nos va a decir lo que somos, el nivel que tenemos y el que tenemos que conseguir. La primera jornada en casa es un rival que suele gustar, al ser un equipo de Euroliga nos pondrá ese listón para saber qué es lo que necesitamos trabajar", concluye.