Jesús Ramírez analiza el inicio de temporada del Casademont Zaragoza

El calendario de la Liga Endesa se hizo oficial este lunes y al Casademont Zaragoza le toca estrenarse ante el Baskonia en el que será el primer partido oficial de Jesús Ramírez como entrenador del equipo y la primera piedra del nuevo proyecto del club. El técnico ha analizado este inicio de campaña en las redes sociales del club y afirma que "me parece genial jugar el primer partido de Liga contra un equipo de Euroliga en el Príncipe Felipe. Es una muy buena prueba y un buen partido de baloncesto". Además, en la segunda fecha visita Badalona para enfrentarse al Joventut, otro duelo que considera "muy importante" por el rival que estará enfrente.

No será ni mucho menos un comienzo de proyecto sencillo para el Casademont Zaragoza y Jesús Ramírez es consciente de que la preparación del equipo debe asentar las bases del juego colectivo para llegar de la mejor manera posible a este estreno liguero. "Al final, lo que depende de nosotros que es crear una dinámica y buscar nuestra identidad, tendremos que afinar todo muy bien durante la pretemporada para este inicio", concluye el técnico.