La jugada que le ha valido un premio a un jugador de Casademont Zaragoza: "Impresionante"

El Casademont Zaragoza va a ser protagonista en la Vala del Baloncesto Español que se celebra esta tarde en Madrid gracias a una canasta que logró Santi Yusta en un partido con España. Este premio le llega al capitan de la sección masculina del club por haber protagonizado la mejor jugada masculina del curso 2024/25 que le valió al combinado dirigido por Scariolo la clasificación para el Eurobasket de este verano.

Santi Yusta fue el ganador de una encuesta elaborada por el diario Marca, con el 58% de los votos. En la categoría de mejor jugada femenina, Leonor Rodríguez ha logrado el triunfo con un 66%. La jugadora canaria protagonizó un triple en los Juegos Olímpicos de París del pasado verano contra China. El partido se marchó a la prórroga y España doblegó a su rival con un ajustado marcador (90-89).

Un triple sobre la bocina

Santi Yusta se vistió de héroe el pasado 22 de noviembre para anotar una de las mejores canastas de la temporada que valió la clasificación para el Eurobasket de este mes de agosto. El madrileño cambio el rojo de Casademont Zaragoza por el de España para rescatar al conjunto dirigido por Sergio Scariolo en un final de infarto contra Eslovaquia que acabó con victoria nacional por 72-76.

España tenía el partido contra las cuerdas, pero Yusta protagonizó una jugada maestra. A falta de cuatro décimas y con 67-64 en el marcador, le dio tiempo a recuperar el balón, lanzar un triple desequilibrado y anotar. De esta forma España consiguió forzar la segunda prórroga del choque para imponerse por 72-76.

El jugador madrileño finalizó aquel partido con 21 puntos, 10 rebotes y una asistencia en los 33 minutos que disputó. España estaba obligada a ganar aquel encuentro tras haber perdido los anteriores dos encuentros en las ventanas FIBA: España cayó derrotada por Bélgica (58-53) en la jornada inaugural y también claudicó de local contra Letonia (75-79).

Santi Yusta no es el único premiado en la Gala del Baloncesto Español. La lista de premiados está compuesta por Darío Brizuela (mejor jugador nacional), Juancho Hernangómez (mejor jugador nacional en competición internacional), Sergio de Larrea (jugador joven con mayor proyección), Leonor Rodríguez, Aina Ayuso (mejor jugadora nacional), Maite Cazorla (mejor jugadora nacional en competición internacional) e Iyana Martín (jugadora joven con mayor progresión); además de Sergio Scariolo y de las selecciones absolutas masculina y femenina de baloncesto 3x3, que recibirán el Premio Especial.