Los 15 puntos de Carla Leite no son suficientes y las Valkyries pierden

No fue suficiente el gran partido de Carla Leite para que las Valkyries lograran una nueva victoria en su camino a los 'playoffs'. La gala, con 15 puntos, fue la segunda máxima anotadora de su equipo, que no pudo superar a las Phoenix Mercury (91-98).

A pesar de esta derrota ante uno de los mejores conjuntos de la WNBA, las Valkyries se mantienen séptimas y sus opciones de pelear por el título siguen intactas, algo que perjudicaría al Casademont Zaragoza porque Leite, su fichaje estrella, retrasaría su llegada a la capital aragonesa.

La base cuajó uno de sus mejores partidos en la Liga americana y fue en uno de los que más jugó. En 32 minutos de juego, Leite, además de los 15 puntos (3 de 9 en tiros de dos, 2 de 3 en tiros de 3 y de 4 en tiros libres), sumó cuatro robos, tres asistencias y un rebote y fue una de las máximas responsables de que las suyas tuvieran opciones de victoria hasta el último cuarto.

Las Valkiries siguen manteniendo dos partidos de ventaja con Los Angeles Sparks, el noveno equipo, en la recta final de la fase regular, que finalizará el próximo 11 de septiembre.