La España de Claudia Lostal somete a Francia y peleará por las medallas en el Eurobasket

No hay quien para la España U16 de la aragonesa Claudia Lostal en el Eurobasket. El combinado nacional continúa protagonizando un inmaculado torneo y no tuvo problemas para deshacerse de Francia (72-53) en cuartos de final en un encuentro que las españolas dominaron de principio a fin. Lostal fue unas de las mejores jugadoras del choque y aportó 10 puntos y 6 rebotes, siendo la española que más estuvo en cancha.

La selección comenzó mandado desde el principio y al final de los primeors minutos ya mandaba por diez. Aguantó como pudo Francia en el segundo cuarto para dejar abierta una vía para la remontada, pero un parcial de 10-0 para el combinado nacional tras el paso por vestuarios fue definitivo y a partir de ahí ya no hubo partido.

Con este triunfo, España se garantiza pelear por las medallas. Su rival en semifinales será el superviviente del duelo ente Italia y Letonia.