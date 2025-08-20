Baloncesto
La España de Claudia Lostal somete a Francia y peleará por las medallas en el Eurobasket
La aragonesa, que aportó 10 puntos y 6 rebotes, fue un día más una de las mejores del combinado nacional
No hay quien para la España U16 de la aragonesa Claudia Lostal en el Eurobasket. El combinado nacional continúa protagonizando un inmaculado torneo y no tuvo problemas para deshacerse de Francia (72-53) en cuartos de final en un encuentro que las españolas dominaron de principio a fin. Lostal fue unas de las mejores jugadoras del choque y aportó 10 puntos y 6 rebotes, siendo la española que más estuvo en cancha.
La selección comenzó mandado desde el principio y al final de los primeors minutos ya mandaba por diez. Aguantó como pudo Francia en el segundo cuarto para dejar abierta una vía para la remontada, pero un parcial de 10-0 para el combinado nacional tras el paso por vestuarios fue definitivo y a partir de ahí ya no hubo partido.
Con este triunfo, España se garantiza pelear por las medallas. Su rival en semifinales será el superviviente del duelo ente Italia y Letonia.
