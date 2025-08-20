El fichaje de Sulejmanovic por Unicaja se gestó en... su despedida de soltero

Emir Sulejmanovic ya es historia del Casademont Zaragoza. De hecho, este miércoles ha sido presentado como nuevo jugador del Unicaja de Málaga. Y en su puesta de largo ante los medios se dieron a conocer los entresijos de su adiós al equipo aragonés y su llegada a su nuevo club. Lo curioso del asunto es que su fichaje por los andaluces se gestó en... la despedida de soltero del bosnio.

Por cuestiones del azar, Sulejmanovic estaba pasando uno días en Málaga para celebrar su futura boda y fue entonces cuando recibió la llamada del Unicaja. "En un momento contactamos con él y, por las circunstancias de la vida, pudimos reunirnos esa misma mañana y a mediodía el fichaje estaba hecho ya", aseguró Juanma Rodríguez, director deportivo de los malagueños.

Así lo confirmo también el exjugador del Casademont. "La vida te da cosas que a veces no esperas. Nunca esperaba que en mi despedida de soltero me llamaría Ibon Navarro para hablar con él, así que estoy muy agradecido y muy ilusionado por estar aquí”, valoró el interior.

Sulejmanovic abandonó el club aragonés al finalizar la temporada. El ala-pívot abonó la cláusula de rescisión (alrededor de 200.000 euros) de su contrato para emprender una nueva etapa profesional en el Unicaja, con el que ha firmado por dos temporadas y una más opcional.

El bosnio llegó a la capital aragonesa hace dos temporadas procedente del Bilbao Basket. Durante toda su etapa en la Liga ACB se había mostrado como un jugador sólido, de equipo, de los que siempre suman. En Zaragoza dio un paso más y se convirtió en una pieza imprescindible, protagonizando este último curso la mejor temporada de su carrera en la Liga Endesa, donde lleva comptiendo ocho años.