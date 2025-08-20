Nadia Fingall: "Siempre he tenido al Casademont Zaragoza en mi mente"

Ha llegado a buen puerto en 2025, pero la historia entre Nadia Fingall y el Casademont Zaragoza viene de más atrás. No tuvo problemas en reconocer la americana en su presentación como nueva jugadora del equipo aragonés que ha habido opciones otros años para aterrizar en Zaragoza, pero que ahora se han dado las circunstancias precisas para que sus caminos se junten.

"Siempre he tenido al Casademont Zaragoza en mi mente. El baloncesto es un negocio y tengo que elegir en el momento el club que creo que me da la mejor opción. El Casademont da mucha importancia al equipo femenino", dijo la ala-pívot. Quien ha tenido mucho que ver en su llegada a la capital aragonesa ha sido Carlos Cantero: "Tuve una conversación agradable con él, me sentí muy cómoda con las cosas que me dijo sobre mi rol en el equipo y la ciudad".

Una de las cosas de las que más ganas tiene Fingall es de, después de tantos años, jugar con la Marea Roja a su favor. "Jugar aquí como oponente es muy difícil, pero ahora voy a verlo del otro lado y voy a disfrutarlo mucho", manifestó Fingall. El equipo es muy fuerte en el Príncipe Felipe porque la afición es muy importante", añadió.

Sobre su rol en el nuevo Casademont, la estadounidense aseguró que va a sumar en todas las facetas del juego. "Puedo aportar defensa y rebotes, aunque en ataque también con mi tiro de tres y mis movimientos sin balón y en el poste bajo", analizó una jugadora que subrayó que también puede jugar de pívot.

Las compañeras

La plantilla que ha conseguido juntar el equipo aragonés también ilusiona a Nadia Fingall. "Tenemos jugadoras muy versátiles y todas somos únicas, cada una con nuestros papeles y recursos diferentes. Tenemos talento y juventud, vengo con muchas ganas de empezar", señaló la estadounidense, que reconoció que conocer ya a varias jugadoras del equipo le va a ayudar en su adaptación.

La temporada para el Casademont se presenta al menos tan atractiva como las tres últimas. Sobre los objetivos, Fingall explicó que este martes tuvieron la primera charla grupal con Carlos Cantero y el técnico les marcó un reto claro, "disfrutar ganando". Algo que va a ser necesario ya desde el minuto uno del curso, con el viaje a Corea y la fase previa de la Euroliga en septiembre: "No quiero decir que no jugar la Euroliga sería un fracaso porque cualquier cosa puede pasar, pero sería muy importante para nosotras. Hay que ir paso a paso, entrenamiento a entrenamiento y partido a partido. Pase lo que pase, el tren no para".