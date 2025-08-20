CASADEMONT ZARAGOZA
Yusta: "Ojalá estar entre los 12 para el Eurobasket, me estoy dejando la piel"
El capitán del Casademont Zaragoza está completando la preparación del torneo con España
Santi Yusta, alero de la selección española comentó sobre las posibilidades de estar en la convocatoria definitiva de España para el Eurobasket, que se disputa del 12 de agosto al 24 de septiembre, algo para lo que se está "dejando la piel".
Yusta, premiado a la Mejor Jugada durante la VI Gala del Baloncesto Español, organizada este martes por la Federación Española de Baloncesto (FEB) y el diario Marca en el Hipódromo de la Zarzuela en Madrid, habló con los medios sobre sus posibilidades de acudir al Europeo, después de firmar una de sus mejores actuaciones individuales ante la selección de Francia en el último partido de España, disputado en Bercy, en la capital gala.
"Ojalá pueda estar entre los 12, me estoy dejando la piel para poder estar ahí entrenando todos los días al 100% enseñando a Scariolo que tengo ganas de estar ahí. Ojala pueda estar ahí y hacer un buen torneo", aseguró.
El alero podría ser incluido en la lista final del seleccionador nacional, Sergio Scariolo, después de la baja definitiva de Alberto Abalde, otro de los jugadores exteriores, que ha abandonado la concentración debido a una rotura miofascial en el aductor corto en su pierna izquierda. Con la previsible reincorporación de Santi Aldama y Darío Brizuela, España sigue a la espera de conocer el alcance las lesiones de Alberto Díaz y Mario Saint-Supéry para decidir quiénes integrarán el equipo para la cita continental.
