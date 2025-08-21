Marco Spissu cambia de dorsal para rendir homenaje a su amigo Polonara

Marco Spissu siempre lleva el 0 a la espalda. En el Casademont Zaragoza, en el Sassari, en el Bologna y, por supuesto, en la selección italiana absoluta desde que debutó en 2021. Del mismo modo, siempre que ha defendido la azzurra lo ha hecho al lado de su amigo Achile Polonara, pero el alero no estará en este Eurobasket. Hace unos meses fue diagnosticado con una leucemia y se encuentra en pleno tratamiento de quimioterapia.

Así que Polonara no estará físicamente... pero sí en espíritu. Porque su amigo Marco Spissu va a dejar el dorsal 0 que siempre le ha acompañado y lucirá el 33 como homenaje al que fue su compañero durante tres años en el Dinamo Sassari. Así, Polonara saltará a la cancha cada vez que lo haga el base del Casademont Zaragoza.

Polonara pertenece ahora a la Virtus de Bolonia y disputó la temporada hasta las semifinales de la competición, cuando fue diagnosticado de una leucemia mieloide. Inmediatamente se puso en tratamiento y acaba de terminar su segundo ciclo de quimioterapia. En octubre de 2023 ya recibió un tratamiento por un tumor testicular, que le fue extirpado con éxito, y pudo volver a jugar en diciembre de ese mismo año.

Polonara ha defendido a la selección italiana en los Eurobasket de 2015 y 2022, el Mundial de 2023 y los Juegos Olímpicos de Tokio 2021, además de participar en los clasificatorios para los Juegos de 2024 y para el próximo Eurobasket.

"Desde la categoría sub-20, prácticamente he pasado todos los veranos con Achille. Forma parte de este grupo. Siempre lo llamamos y le enviamos mensajes, y está en el chat grupal secreto del equipo, solo con los jugadores. Siempre lo tenemos presente durante la preparación para el Eurobasket. Ojalá podamos darle alguna satisfacción también a él», dijo el capitán, Nicolo Melli.

Italia se enfrentará a Grecia el 28 de agosto para comenzar a jugar en el Grupo C en Limassol. Italia será uno de los rivales de España en ese grupo y ambos países se enfrentarán el martes 2 de septiembre. Se clasifican los cuatro mejores de cada grupo.