CASADEMONT ZARAGOZA
Trae Bell-Haynes es el primer jugador del Casademont en saltar a la pista del Americup
Canadá se enfrenta a Venezuela este viernes a las 23.40 horas
Llega la hora de la verdad para los tres internacionales del continente americano del Casademont Zaragoza. El Americup 2025 da el banderazo de salida este viernes en Nicaragua para decidir al campeón del continente el próximo día 31 de agosto. El torneo se pone en liza con los primeros partidos del grupo B, lo que implica que el primer jugador del Casademont Zaragoza en saltar a la pista será Trae Bell-Hanyes.
El base liderará al equipo canadiense en este torneo y lo hará desde este mismo viernes. Canadá se estrena ante Venezuela a las 23.40 horas. Después se verá las caras con Panamá, el domingo a las 5.10 de la madrugada, y con Puerto Rico el martes a la misma hora para cerrar ese grupo B.
Habrá que esperar a mañana para que debuten Joaquín Rodríguez con Uruguay y Joel Soriano con la República Dominicana. Joaco es un habitual de su combinado nacional y fue uno de los doce elegidos por el seleccionador para afrontar este Americup. Enfrente tendrá a Brasil, mañana sábado a las 21.10 horas, mientras que el lunes a las 5.10 de la madrugada se medirán nada menos que a Estados Unidos y cerrará el grupo A contra Bahamas el miércoles a las 0.10 de la noche.
Por último, Joel Soriano también ha entrado entre los elegidos por el Che García para liderar a la República Dominicana junto a Jean Montero. Ambos son compañeros en el Valencia, aunque el pívot jugará esta campaña cedido en el Casademont Zaragoza. Soriano debutará a las 5.10 de la madrugada del sábado contra Colombia, el domingo a las 21.10 se enfrentará a Argentina y el martes cerrará el grupo C contra los anfitriones, Nicaragua, a las 2.40 de la madrugada.
Son tres grupos de cuatro equipos cada uno y los ocho mejores, es decir, los dos primeros de cada grupo y los dos mejores terceros, se clasificarán para los cuartos de final que tendrán lugar el jueves 28 de agosto. El sábado 30 se disputarán las semifinales y el domingo 31, el partido por el bronce y la gran final. Todo el torneo se desarrolla en Managua.
- La empresa de la que surgió el brote de salmonelosis de Barbastro sigue cerrada: 'Anímicamente no nos vemos capaces de abrir
- El Real Zaragoza insiste con Mathis Lachuer
- Robos 'sin cesar' en Zaragoza: la Policía se moviliza para atajar la oleada de hurtos y atracos
- El Real Zaragoza intenta sin éxito el fichaje de Aridane
- Una mujer se refugia 'aterrada' en un estanco de Zaragoza tras la paliza de su pareja
- La estrategia de Gonzalo Bernardos para comprar una vivienda más barata: “Si ves un piso en herencia, aprieta”
- Zaragoza, en aviso amarillo por tormentas: estas son las horas en las que lloverá con más fuerza
- Los productores de cereza de Aragón se preparan para 'la ventana interesante' de comerciar con China