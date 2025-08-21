Trae Bell-Haynes es el primer jugador del Casademont en saltar a la pista del Americup

Llega la hora de la verdad para los tres internacionales del continente americano del Casademont Zaragoza. El Americup 2025 da el banderazo de salida este viernes en Nicaragua para decidir al campeón del continente el próximo día 31 de agosto. El torneo se pone en liza con los primeros partidos del grupo B, lo que implica que el primer jugador del Casademont Zaragoza en saltar a la pista será Trae Bell-Hanyes.

El base liderará al equipo canadiense en este torneo y lo hará desde este mismo viernes. Canadá se estrena ante Venezuela a las 23.40 horas. Después se verá las caras con Panamá, el domingo a las 5.10 de la madrugada, y con Puerto Rico el martes a la misma hora para cerrar ese grupo B.

Habrá que esperar a mañana para que debuten Joaquín Rodríguez con Uruguay y Joel Soriano con la República Dominicana. Joaco es un habitual de su combinado nacional y fue uno de los doce elegidos por el seleccionador para afrontar este Americup. Enfrente tendrá a Brasil, mañana sábado a las 21.10 horas, mientras que el lunes a las 5.10 de la madrugada se medirán nada menos que a Estados Unidos y cerrará el grupo A contra Bahamas el miércoles a las 0.10 de la noche.

Por último, Joel Soriano también ha entrado entre los elegidos por el Che García para liderar a la República Dominicana junto a Jean Montero. Ambos son compañeros en el Valencia, aunque el pívot jugará esta campaña cedido en el Casademont Zaragoza. Soriano debutará a las 5.10 de la madrugada del sábado contra Colombia, el domingo a las 21.10 se enfrentará a Argentina y el martes cerrará el grupo C contra los anfitriones, Nicaragua, a las 2.40 de la madrugada.

Son tres grupos de cuatro equipos cada uno y los ocho mejores, es decir, los dos primeros de cada grupo y los dos mejores terceros, se clasificarán para los cuartos de final que tendrán lugar el jueves 28 de agosto. El sábado 30 se disputarán las semifinales y el domingo 31, el partido por el bronce y la gran final. Todo el torneo se desarrolla en Managua.