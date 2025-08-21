Vorackova: "Quería ir a un club donde pudiera tener un rol más importante y luchar por la Euroliga"

Veronika Vorackova está en Zaragoza por segunda vez en este 2025. La primera no pudo dejarle mejor recuerdo, con su equipo de toda la vida, el Praga, levantando la Euroliga femenina en el Príncipe Felipe. La segunda ha sido para incorporarse al Casademont Zaragoza, con quien va a vivir su primera experiencia fuera de la República Checa a las órdenes de Carlos Cantero.

"Lo pasé genial aquí en abril", ha reconocido en su presentación este jueves, "y espero que ahora sea mejor jugando aquí en casa", añadió la escolta. Sus primeros días como jugadora del Casademont están yendo bien. "Ha sido agradable. Todos son muy acogedores, intentan ayudarme con todo, es algo increíble", ha señalado la jugadora.

Vorackova ha dejado al vigente campeón de Europa, el Praga, donde lleva jugando desde 2016, para embarcarse en su primera experiencia en el extranjero. "Solo quería probar algo nuevo, un club donde pudiera tener un rol más importante y mejorar cada semana con la competición, además de intentar luchar por la Euroliga. Quizás tener más responsabilidad y nuevas experiencias, todo lo que me rodea, experimentar un poco más", ha explicado sobre su decisión.

Ahora espera poder adaptarse al baloncesto español, a la nueva ciudad, al nuevo equipo, "con prudencia". "Quiero decir, estoy feliz de estar aquí, ya sabes, para ver la diferencia, creo que será muy diferente de comprobar. Entonces decidí postularme a un mejor nivel y mejorar cada día", ha indicado.

La escolta checa considera que el Casademont tiene "una plantilla grande y creo que podremos competir con cualquiera. Y espero que logremos grandes cosas", añade. El primer gran reto será superar la ronda de clasificación para la Euroliga frente a un conjunto de su país, el Zabiny Brno.

"Tienen un par de grandes jugadores esta pretemporada, así que serán muy buenos. Creo que van a ser dos partidos difíciles. Tienen un buen entrenador, están tratando de jugar duro, rápido, así que tendremos que dar un paso adelante para estar ahí", advierte la jugadora.

Vorackova es una gran jugadora de equipo que puede aportar en ambos lados de la cancha. El curso pasado promedió 7,5 puntos, 3,7 rebotes y 2,7 asistencias de media en la Euroliga, mientras que en el reciente Eurobasket sumó 8,7 puntos, 3,7 rebotes y 4,5 asistencias para la República Checa. Calidad y experiencia que ahora se ponen al servicio del Casademont Zaragoza.