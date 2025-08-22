Erik Stevenson: "Voy a ser uno de los focos ofensivos del equipo"

La pretemporada del Casademont Zaragoza ya ha echado a andar esta misma semana y con ella las presentaciones de los nuevos fichajes. Este viernes ha sido el turno para Erik Stevenson, uno de los jugadores que llega para ser bastante importante sobre todo en la anotación exterior del equipo, algo que Jesús Ramírez, entrenador del club, ya le ha comentado durante estos primeros días de preparación. "Me ha dicho que sea uno de los focos ofensivos del equipo porque es lo que más destaca en mi juego, pero que también mejore en defensa, aunque en el futuro tendremos más conversaciones sobre mi rol y en lo que tengo que seguir evolucionando", afirma el norteamericano.

El escolta, de 26 años, ha jugado durante su etapa profesional en los Estados Unidos, a excepción de un breve paso por el Cholet francés la pasada temporada, y para él esté era el momento indicado para dar el salto a Europa. "Siempre he oído hablar sobre el nivel de la ACB porque es una liga muy respetada y después de dos temporadas en la G-League (la Liga de filiales de la NBA) creía que era el momento de dar este paso en mi carrera", comenta. La característica por la que más destaca Stevenson es su gran capacidad de anotación y él mismo se define como "un jugador muy competitivo que solo pienso en ganar y siempre quiero compartir el balón con mis compañeros para ayudar al equipo a anotar canastas con más facilidad".

Durante estos primeros días en Zaragoza ha aprovechado para visitar lugares de la capital aragonesa porque el escolta cree que es muy importante adaptarse lo más rápido posible. "He visto un poco durante estos días, cuando tenga el coche podré visitar muchos más sitios. Quiero conectarme con la ciudad y estoy tratando de aprender el idioma para poder comunicarme mejor con mis compañeros y en el día a día. La comida española es increíble y lo que más me ha gustado es el desayuno", dice.

En estos primeros entrenamientos, en los que falta la mitad de la plantilla del primer equipo al estar en compromisos internacionales, se está adaptando a las instrucciones de Jesús Ramírez y para Stevenson el técnico "tiene una muy buena visión de lo que quiero del equipo, estos días están yendo muy bien y me gusta su estilo de comunicarse con nosotros". Además, el escolta desea que los jugadores que faltan lleguen cuanto antes "para comenzar a entrenar con ellos y conocerlos".