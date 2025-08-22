Santi Yusta, confirmado para el Eurobasket

"Ojalá estar entre los doce, me estoy dejando la piel", decía esta misma semana Santi Yusta. Y todo el trabajo del capitán del Casademont Zaragoza ha tenido su premio porque Sergio Scariolo confirmó tras el España-Alemania la lista de doce elegidos para el Eurobasket. Yusta debutará en un gran torneo con la selección absoluta después de haber sido un jugador importante en las ventanas FIBA durante los últimos cuatro años. También estará en el Eurobasket el aragonés Jaime Pradilla, ya un habitual de la selección.

Las bajas, la última la de Alberto Díaz, también han abierto más huecos en esa lista de doce seleccionados, pero el trabajo de Yusta ha sido incansable durante toda la preparación y desde que Scariolo le llamó por primera vez en 2021. El alero madrileño había sido un habitual en las categorías inferiores, participando en los Europeos U16, U18 y U20 hasta en dos ocasiones, así como en el Mundial U17 de 2014.

Pero el salto a la absoluta tuvo que esperar hasta 2019. Después, el cambio en el calendario, la aparición de las ventanas FIBA y la imposibilidad de que los jugadores de Euroliga y NBA acudieran a esos encuentros de clasificación abrió las puertas de España a jugadores como Yusta, que ha aprovechado su oportunidad siendo importante con la selección en cada llamada de Scariolo. El madrileño formó parte de los equipos que llevaron a España a los últimos grandes torneos, pero no llegó a ir a ninguno. Hasta ahora.

Yusta, jugador del Casademont Zaragoza desde 2021, volvió a ser de los más destacados en el partido ante Alemania disputado este jueves. España cayó en la prórroga (102-105) y Yusta fue el máximo reboteador con 7 capturas. La selección volverá a enfrentarse al conjunto germano este sábado en Colonia en su último amistoso antes del Europeo, en el que España debutará el jueves 28 ante Georgia. Chipre, Italia, Bosnia y Grecia serán sus otros rivales en el grupo C.

En el Eurobasket habrá un jugador aragonés, Jaime Pradilla, y no estará, como era previsible, Lucas Langarita, quien se ha incorporado esta misma semana para echar una mano en la preparación. Este jueves Scariolo despidió y agradeció el trabajo de Lucas Langarita, Isaac Nogués, Guillem Ferrando y Álvaro Cárdenas, que se incorporaron al combinado nacional fruto de las constantes lesiones que ha ido sufriendo el equipo y que, al igual que Alberto Díaz, no jugarán el Eurobasket.

De esta forma, Santi Yusta no podrá incorporarse al Casademont Zaragoza hasta que no concluya la participación española en el Eurobasket. El club aragonés cuenta con cinco internacionales, puesto que además del jugador español Marco Spissu estará en el torneo con Italia y este mismo viernes Trae Bell-Haynes, Joaquín Rodríguez y Joel Soriano empiezan el Americup, que se alargará hasta el 31 de agosto. Lucas Langarita sí podrá ponerse a las órdenes de Jesús Ramírez en los próximos días.

La lista de los 12 jugadores que defenderán el campeonato continental de España la componen:

Bases: Sergio de Larrea, Mario Saint-Supéry.

Aleros: Darío Brizuela, Xabi Lopez-Aróstegui, Josep Puerto, Santi Yusta, Joel Parra, Juancho Hernangómez.

Pívots: Willy Hernangómez, Jaime Pradilla, Yankuba Sima y Santi Aldama.