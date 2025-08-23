Casademont Zaragoza
Bell-Haynes y Soriano comienzan arrasando en la AmeriCup
El base y el pívot destacaron en las plácidas victorias de Canadá y República Dominicana
Ya han debutado los dos de los jugadores del Casademont Zaragoza que están disputando con sus respectivas selecciones la FIBA AmeriCup, el torneo continental que coronará al mejor combinado de América. La Canadá de Bell-Haynes y la República Dominicana de Joel Soriano comenzaron arrasando en la competición.
El base mostró su versión más generosa en el contundente triunfo de su selección ante Venezuela (88-54). El jugador canadiense repartió hasta nueve asistencias (máximo pasador del choque) a los que añadió 5 puntos para ser el segundo más valorado, con 17 créditos, de su equipo. El próximo encuentro de Cánada le enfrentará con Panamá.
El que también tuvo un buen debut y casi tan plácido como el de Bell-Haynes fue Joel Soriano. La República Dominicana avasalló a Colombia por 85-59 en un duelo que dominó de principio a fin el combinado nacional del jugador del Casademont. Soriano sumó 13 puntos y 5 rebotes y acabó con 14 de valoración. El próximo rival de los dominicanos será la selección argentina.
