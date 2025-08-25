El Casademont Zaragoza ficha a Chelsea Dike para el equipo junior
La interior, nacida en 2008 y subcampeona de España cadete con Unicaja, está realizando la pretemporada con el primer equipo
El Periódico de Aragón
Zaragoza
El Casademont Zaragoza ha anunciado este lunes la incorporación de Chelsea Dike (diciembre, 2008) a la cantera del club. Nacida en Málaga, la joven jugadora interior procede de Unicaja para sumarse al equipo júnior del Casademont tras haberse proclamado subcampeona de España con el Unicaja Andalucía en categoría cadete.
Dike también disputó el Eurobasket U16 con España el verano de 2024, consiguiendo la medalla de bronce con más de 7 puntos y 4 rebotes por partido. Actualmente, la pívot se encuentra realizando la pretemporada con el primer equipo del club.
