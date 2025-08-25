El jugador del Casademont Zaragoza Joaquín Rodríguez lidera la victoria de Uruguay sobre Estados Unidos

Un excelso Joaquín Rodríguez lideró, con 23 puntos y 8 rebotes, la histórica victoria de la selección uruguaya de baloncesto (86-85) sobre Estados Unidos en la segunda jornada de la Americup 2025.

El jugador del Casademont Zaragoza fue clave en el primer triunfo en 14 años de Uruguay sobre Estados Unidos gracias a una actuación estelar para comprimir la clasificación del grupo después de la ajustada derrota de los uruguayos en la primera jornada ante Brasil.

Rodríguez, que no tiene clara su presencia en la plantilla del Casademont la próxima temporada, tiene contrato hasta 2028 con el club aragonés, al que llegó el pasado verano tras ser una de las sensaciones de la Leb Oro en las filas del Betis. El escolta terminó el año con un promedio de 14,2 puntos, 4,4 rebotes y 3,5 asistencias para 14,7 de valoración. En febrero fue cedido a Estudiantes, donde fue pilar básico del equipo a pesar de no lograr el objetivo de ascender a la ACB.

Hijo del baloncestista uruguayo Nazar Rodríguez, Joaquín se formó en la cantera de Remeros Mercedes hasta su etapa en juvenil. En ese momento, en la temporada 2017-2018 lo fichó el Club Atlético Aguada, equipo donde ya jugó su padre, aunque ese año terminó jugando el Torneo Metro en filas del Larre Borges, al apenas contar para el Aguada. Esa campaña la finalizó promediando 11,2 puntos, 4,1 rebotes y 3,3 asistencias.

Tras este primer contacto con la élite de su país, fue seleccionado por el combinado uruguayo sub-21 para disputar el Campeonato Sudamericano. Tan solo un mes después de esto, Marcelo Signorelli lo llamó con la absoluta, debutando contra Estados Unidos en un encuentro perteneciente a las eliminatorias para el Mundial 2019. El escolta deslumbró en este partido, jugando 20 minutos y siendo el máximo anotador charrúa con 11 puntos.

La siguiente temporada regresó al Aguada, al contar con más experiencia, brilló mucho más que en un primer momento y consiguiendo ser los campeones de Uruguay. El escolta promedió 2,7 puntos, 1,4 rebotes, y 0,7 asistencias. En el 2019 puso rumbo a Argentina para vestir la camiseta del Estudiantes Concordia. Allí jugó 27 partidos, promediando 7,8 puntos, 2,6 rebotes y 2,8 asistencias por partido.

Ese mismo año volvió a representar a su país en los Juegos Panamericanos, aunque Uruguay no consiguió pasar de fase de grupos.

El equipo donde hasta el momento ha disputado más temporada es el Obras Basket argentino, al que llegó en 2020, donde se hizo un hueco en el quinteto titular como jugador consolidado. Durante su estancia, volvió a jugar con Uruguay el Preolímpico 2020 y la FIBA AmeriCup 2022.