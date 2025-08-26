El Casademont Zaragoza pone rumbo a lo desconocido: Corea espera

El Casademont Zaragoza femenino escribirá en los próximos días un nuevo hito en su corta pero exitosa historia. No se trata de una histórica clasificación ni de la conquista de un título, es más bien un gesto que pone al equipo aragonés, una vez que su nombre ya es reconocido (y alabado) en toda Europa, en el mapa mundial. Y es que el Casademont prepara ya su viaje hasta Corea del Sur para ser el invitado estrella de la Park Shin-ja Cup 2025, un torneo internacional que se va a disputar del 30 de agosto al 7 de septiembre en la ciudad de Busan. Su nombre se debe a Park Shin-ja, una legendaria jugadora del baloncesto femenino coreano.

Una exótica aventura en el Lejano Oriente que el conjunto zaragozano va a ser el primer español en vivir. Y eso que la competición no es nueva, ni mucho menos. La de este año será su 11ª edición, pero tras una década de existencia la organización ha decidido abrirse al mundo y el buen hacer del Casademont Zaragoza le ha valido para que los asiáticos hayan considerado que la presencia de las pupilas de Carlos Cantero pueda ayudar al crecimiento del torneo. Fue ya en invierno cuando los promotores de la Park Shin-ja Cup se pusieron en contacto con el club aragonés, que desde el primer momento vio con buenos ojos la idea de viajar en verano hasta Corea del Sur porque se considera que es una oportunidad única para dar a conocer al equipo, expandir nuevos mercados y así poder ganar un prestigio y una reputación difícilmente alcanzable de otra manera que no sea pisando suelo asiático.

Por lo tanto, el Casademont ya está listo para vivir una experiencia hasta ahora desconocida, que, sin embargo, no le aparte el foco de su principal objetivo de esta pretemporada que no es otro que llegar en las mejores condiciones a la fase previa de la Euroliga. Debido a ello, el club ha organizado el viaje de la manera más cómoda posible para la expedición zaragozana, que partirá este jueves temprano hasta Madrid para coger un vuelo directo hasta Seúl que está previsto que despegue a las 12.40 horas. Después de algo más de 12 horas de vuelo, el Casademont llegará a la capital coreana y desde allí se desplazará hasta Busan.

Es en esta ciudad donde se disputará la totalidad de la Park Shin-ja Cup 2025, una urbe costera, al oeste del país, famosa por sus playas y su gastronomía. Pero si algo destaca de Busan es su puerto marítimo, un gigante logístico que es el quinto a nivel mundial que más tráfico alberga. Volviendo a lo deportivo, el Casademont jugará todos sus partidos en el Sajik Indoor Gymnasium, un pabellón más grande que el Príncipe Felipe y con capacidad para hasta 14.000 espectadores.

Las de Carlos Cantero jugarán al menos cuatro partidos en Corea del Sur. El grupo en el que quedó encuadrado el Casademont está compuesto por 5 equipos. Tres de ellos son coreanos (Samsung Life Blueminx, Woori Bank y BNK Sum) y uno japonés, el Fujitsu Red. En el otro grupo del torneo está el otro club de la competición que no es asiático, el DVTK Huntherm húngaro, equipo en el que juega la española Paula Ginzo. Al ser equipos con los que nunca se ha enfrentado y totalmente desconocidos, es una incógnita el nivel de las plantillas a las que se van a enfrentar las zaragozanas, aunque parten como favoritas para clasificarse para las semifinales y la final de la competición e incluso para alzarse con el título, destronando al último campeón, el Fujitsu Red, rival en la primera fase.

El plan

Aun conocedor el Casademont de que para el equipo es un torneo de preparación, el club viaja con la intención de dejar la mejor de las imágenes tanto dentro como fuera de la pista. Para ello viajan también, además de las jugadoras y el cuerpo técnico, una buena representación de la directiva, con el presidente Reynaldo Benito a la cabeza, que estará acompañado por José Antonio Artiga, el director general y el consejero Agustín Lalaguna. Porque la visita del Casademont a Corea trasciende incluso lo deportivo. Por ello, la comitiva aragonesa va a ser recibida allí por el embajador de España en el país asiático, Julio Herráiz.

En definitiva, el viaje del equipo es un acontecimiento casi sin precedentes. Repasando la hemeroteca del deporte aragonés, tan solo aparece un viaje de verano del Real Zaragoza a Shanghái en el año 2025 como una aventura similar a la que va a vivir el Casademont en las próximas fechas. Tras el largo vuelo, las de Carlos Cantero tendrán un día para aclimatarse antes de debutar en la competición el próximo sábado ante el Samsung Life Blueminx (12.00, hora española). Pase lo que pase durante el torneo, la expedición volverá el día 9 de septiembre a tierras españolas. Pero antes todavía tienen que pasar muchas cosas y, la mayoría, desconocidas.