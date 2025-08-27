Aminata Gueye: "Estar en el Casademont es un reto para mí y estoy muy emocionada por esta temporada"

Una de las jugadoras que con mayor antelación se supo de su posible fichaje para esta campaña en el Casademont Zaragoza fue Aminata Gueye y la pívot francesa ha sido presentada este miércoles con el club aragonés. Para la interior gala va a ser una aventura totalmente nueva, ya que es será el primer año en su carrera lejos de Francia. "Esta temporada para mí es un reto al ser la primera vez que salgo de mi país y estoy muy emocionada por este curso porque veo que todas mis compañeras son muy ambiciosas. Estoy muy feliz aquí porque sé que el Casademont es uno de los mejores equipos de Europa", afirma Gueye.

La interior francesa lleva ya unas semanas en Zaragoza en las que ha podido conocer al resto de jugadoras y "me he llevado una muy buena impresión del equipo y todas las compañeras me han recibido muy bien". Aunque, el único fichaje que falta por llegar es precisamente el de su excompañera Carla Leite, que su aterrizaje dependerá de cuando acabe la participación de las Valkyries en la WNBA. Sobre la base, Gueye ha comentado que "al haber compartido equipo con ella tenemos esa conexión en la pista y espero que los aficionados disfruten con nosotras".

En su posición va a tener una dura competencia al tener que jugarse los minutos con Merritt Hempe y Nerea Hermosa, aunque la pívot vasca no estará disponible hasta octubre o noviembre al estar recuperándose de su rodilla izquierda. "Soy una pívot diferente, con otras características. Es muy bueno que tengamos esa polivalencia en el poste y es importante ver cómo juegan mis compañeras para adaptarme y evolucionar", dice Gueye. En referencia a como se define como jugadora, la gala comenta que "soy muy física y me hago muy fuerte dentro de la pintura, aunque me tengo que adaptar rápido a la Liga porque es muy diferente a Francia al ser un juego mucho más rápido".

Esta temporada se ha hecho una fuerte apuesta en el club para montar una plantilla para intentar optar a todos los títulos y Gueye es consciente de que el Casademont "se ha acostumbrado a estar entre los mejores equipos de la Euroliga y queremos que este año sea igual y quiero dar lo mejor de mí misma en la pista para ayudar al equipo para cumplir esos objetivos".

Este mismo jueves el equipo sale rumbo a Corea del Sur para disputar la Park Shin-ja Cup 2025, un torneo que usará el equipo como test de pretemporada. "Será una buena prueba porque tenemos muchos partidos y podremos practicar nuestro juego. Estos encuentros nos servirán para llegar de la mejor manera a la previa de la Euroliga", asevera Gueye.