Joaquín Rodríguez guía a Uruguay a los cuartos de final de la Americup

Joaquín Rodriguez sigue muy enchufado en la FIBA Americup con Uruguay y en la última jornada de la fase de grupos volvió a estar excelso anotando 21 puntos, fue el segundo máximo anotador de su selección, a lo que sumó 4 rebotes y 3 asistencias para acabar con un 23 de valoración. Este triunfo ha sido clave para el combinado charrúa porque le permitió clasificarse a la fase eliminatoria de la competición continental.

El escolta del Casademont ya realizó una actuación estelar en el duelo frente a Estados Unidos en las que fue un puñal en ataque con 23 puntos y capturó 8 rebotes. Uruguay solo cayó en el debut ante Brasil, el rival más fuerte del grupo, encuentro en el que el exterior estuvo más desaparecido y solo pudo anotar 7 puntos. Uruguay ha finalizado como terceras de grupo, pero esa posición no le ha evitado estar en los cuartos de final de la competición. La selección charrúa se volverá a enfrentar al equipo estadounidense, esta vez en un duelo eliminatorio, este jueves a las 23.40 horas.

Aunque Joaquín Rodríguez no es el único jugador del equipo aragonés que sigue compitiendo en la FIBA Americup. Trae Bell-Haynes disputará el duelo de cuartos de final en la madrugada de este viernes (5.10 horas) frente a Colombia con la selección de Canadá y Joel Soriano abrirá las eliminatorias por el título enfrentándose a Brasil a las 21.10 horas con República Dominicana.