Carlos Cantero: "Esta es la plantilla más equilibrada que hemos tenido y ojalá que también sea la mejor"

La temporada está a la vuelta de la esquina y la plantilla del Casademont Zaragoza apunta a ser una de las más dominantes de Europa con la cantidad de jugadores de gran nivel que han llegado sumado a las que ya estaban en el equipo, aunque Carlos Cantero prefiere no lanzar campanas al vuelo antes de tiempo. "Es normal que las expectativas estén tan altas y eso se traduce en que cada año las cosas se están haciendo muy bien. Ha sido el año en el que los nuevos fichajes mejor han caído dentro de la masa social del equipo, pero tenemos que tener los pies en el suelo y si no trabajamos como es debido y no somos humildes, no llegaremos a esas cotas a las que aspiramos", comenta el técnico.

La ambición del club está muy clara para la presente campaña, aunque Cantero quiere ver cómo trabajan todas juntas para corroborar que es una plantilla que aspire a todo. "Lo que tengo claro es que es el equipo más equilibrado que hemos tenido en estos años. Antes se nos lesionaban jugadoras clave y el juego del equipo lo notaba para mal y creo que este año vamos a poder suplirlo mucho mejor. Antes de decir que es la plantilla de mayor nivel quiero ver cómo llega Carla (Leite) y vuelve Nerea (Hermosa) y ver la manera en la que funciona el equipo, pero ojalá lo sea y el año que viene todavía lo sea más", asevera.

La pretemporada comienza enseguida y Carlos Cantero está muy contento por poder jugar en Corea del Sur. "Estas experiencias suman más de lo que restan y es una forma de jugar contra otros equipos. Es algo diferente y en esta profesión a veces tienes el privilegio de que surgen oportunidades como esta", afirma. El técnico comenta que estos partidos servirán para "seguir cogiendo el ritmo competitivo, ya que tenemos el ojo puesto en la Euroliga". Para él lo más importante en este torneo de preparación es que "las nuevas se vayan adaptando y aumentando la cohesión entre todas durante estos partidos".

Lesión de Mawuli

Durante estas primeras sesiones de entrenamiento, Cantero se está adaptado a su nuevo cuerpo técnico con las llegadas de Arnau Ferreres y Marie-Pierre Uriarte, tras la salida de Jotacé Marcos, y también se ha puesto manos a la obra para que las nuevas incorporaciones se adapten con la mayor premura posible. Aunque la única mala noticia ha sido que Mawuli ha sufrido un leve percance en su rodilla y apenas ha podido entrenar con sus compañeras, pero "no es una lesión grave y vamos día a día con ella".