El Casademont Zaragoza entrelaza su unión con Corea del Sur

El Casademont Zaragoza emprende este jueves su aventura en Corea del Sur y antes de partir al torneo de pretemporada han recibido en el Príncipe Felipe la visita del embajador del país asiático, Lim Soosuk. "Esta es la primera vez que visito Zaragoza, como también es el inicio de esta unión entre el Casademont y Corea, es una nueva relación que se abre y espero que el club tenga mucho éxito en el torneo", comenta. Esta es una gran oportunidad para el club aragonés de expandirse fuera de nuestras fronteras y Reynaldo Benito, presidente de la entidad, ha afirmado que "estamos muy agradecidos por la invitación a este torneo y vamos con mucha ilusión y ojalá que sigamos yendo por muchos años más".

Esta relación que se abre con Corea del Sur permite que la marca del club se expanda y que la capital aragonesa se dé a conocer mucho más en el resto del mundo. Y para Félix Brocate, concejal delegado de Deportes, no hay mejor representante de la capital aragonesa no podría ser otro que el Casademont. "En estos momentos el equipo embajador de la ciudad es el Casademont, tanto masculino como femenino, especialmente este último porque nos está dando muchas alegrías. Es un auténtico lujo que nos representen en Corea del Sur", asevera. Además, el embajador ha comentado que "espero poder venir a algún partido en el Príncipe Felipe e invito a todos los coreanos que visitan España a visitar la ciudad".

En la plantilla masculina va a haber una sorpresa pronto. Vamos con mucha ilusión y creo que el proyecto este año es muy bueno y tenemos mucha ambición con este equipo. Ojalá ojalá lleguemos a alguna final porque es lo que estamos deseando desde hace muchos años Reynaldo Benito — Presidente del Casademont Zaragoza

Helena Oma ha sido la encargada de hablar en nombre del club sobre este torneo de pretemporada y ha asegurado que "quiero expresar nuestra gratitud por dejarnos participar en un torneo así porque nos permite vivir nuevas experiencias. Es una pretemporada a la que no estamos muy habituadas a hacer y esta oportunidad nos va a venir muy bien porque vamos a jugar muchos partidos que nos servirán para el inicio de la temporada. Tenemos muchas ganas ya de empezar y vamos a dar el 100%".

Las de Cantero tendrán que disputar varios partidos con poco descanso entre ellos, pero para las jugadoras esto es positivo porque "nos va a ayudar para llegar más frescas y que tengamos un buen nivel competitivo. Es exigente, pero creo que nos ayudará a crecer mucho como equipo". Además, para la catalana esta temporada "sabemos que esta temporada podemos lograr grandes cosas, pero todo empieza en esta preparación para ir construyendo y el trabajo está siendo muy bueno durante estos días".

La ambición del proyecto

La apuesta en la sección femenina ha sido muy potente buscando las cotas más altas del baloncesto y aunque Reynaldo Benito asume que es normal que la gente esté muy animada este año con el equipo "me gustaría ser un poco prudente porque las expectativas están muy altas, hay que ser pacientes, pero las metas están muy claras. Cada año vamos dando un pasito más hacia adelante y creo que hemos situado al Casademont en el más alto nivel".

Además, tampoco se ha olvidado de la sección masculina, en la que también se ha buscado darle un giro de 180 grados para esta nueva temporada. "El plan con el nuevo entrenador es hacer un proyecto a medio- largo plazo, aunque sabemos que el corto es lo más urgente, pero vamos con mucha ilusión y creo que el proyecto este año es muy bueno y tenemos mucha ambición con este equipo. Ojalá lleguemos a alguna final porque es lo que estamos deseando desde hace muchos años", comenta. Además, aseguró que "va a haber alguna sorpresa pronto", en referencia a la plantilla de los de Jesús Ramírez.