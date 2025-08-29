El Casademont empieza la Park Shin-ja Cup 2025

El Casademont Zaragoza debuta hoy a las 12.00 horas en la Park Shin-ja Cup 2025 en Corea frente al Samsung Life Blueminx. El torneo se va a disputar desde el 30 de agosto hasta el 7 de septiembre en la ciudad de Busan. El equipo partió hacia el país asiático el pasado jueves, con una primera parada en la capital coreana.

Las de Cantero tendrán que disputar varios partidos con poco descanso entre ellos, pero para las jugadoras es algo positivo porque de esta forma, obtendrán un buen nivel competitivo dada la exigencia del torneo. El grupo en el que quedó encuadrado el Casademont está compuesto por 5 equipos. Tres de ellos son coreanos (Samsung Life Blueminx, Woori Bank y BNK Sum) y uno japonés, el Fujitsu Red. El conjunto rojillo desconoce el nivel y el estilo de juego de las plantillas asiáticas, pero parte como favorito para clasificarse en las últimas fases de la competición y llegar a alzarse con el título.

Este torneo sirve como preparación previa a la Euroliga, que para las de Cantero empezará el 24 de septiembre frente al Zabiny Brno en el Príncipe Felipe. Además de las jugadoras y el cuerpo técnico, ha viajado una gran representación de la directiva, con el presidente Reynaldo Benito, que estará acompañado por José Antonio Artiga, el director general y el consejero Agustín Lalaguna. Esto se debe a que la intención del club es dejar la mejor impresión del equipo aragonés tanto fuera como dentro de la pista.