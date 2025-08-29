Sadik Kabaca: "El Casademont tiene cualidades para alcanzar una final este año"

El primer fichaje anunciado por el Casademont Zaragoza para este curso fue Sadik Emir Kabaca y el turco ha sido anunciado este viernes como jugador del club. Esta será su primera experiencia fuera de Turquía y asegura que "estas primeras semanas han sido un poco duras, pero todos los compañeros y el staff están haciendo que me esté adaptando muy bien. Sé que va a ser difícil estar fuera de mi país, pero creo que va a ser una buena etapa en el Casademont".

El presidente de la entidad, Reynaldo Benito, afirmó el pasado jueves que "ojalá lleguemos a alguna final porque es lo que estamos deseando desde hace muchos años" y para Kabaca es una opción más que factible esta temporada. "La clave para conseguirlo es estar siempre unidos como equipo y creo que tenemos cualidades para alcanzar ese objetivo", asegura.

El interior turco se considera "un jugador de equipo y todo lo que hago en la pista es para ayudar al resto de mis compañeros, voy a dar el 100% en todos los partidos" y radicando en la importancia que le da a lo grupal más que a lo individual define sus objetivos de esta temporada. "Lo principal es ayudar al equipo en todo lo que pueda y que al final de temporada el club haya cumplido sus metas".

Para Kabaca que la temporada del Casademont sea un éxito el equipo tiene que estar "entre los 8 mejores equipos de la ACB, aunque la Liga es la más difícil de Europa". Y dentro de su rol en el equipo personalmente "me siento más cómodo jugando como cinco, pero puedo alternar con el cuatro en función de lo que necesite el equipo en cada partido".

Durante las vacaciones el turco no ha parado de entrenar de forma individual y este entrenamiento especializado lo ha hecho para "mejorar personalmente en diferentes aspectos de mi juego y para estar totalmente en forma para la temporada".