La crónica del Casademont Zaragoza-Samsung Life Blueminx: Sangre y sudor en el estreno (77-70)

Estreno difícil para un Casademont Zaragoza que tuvo que pelear la victoria en el tiempo extra ante un Samsung Life Blueminx, comandado por una imperial Lee Han-rae, hizo sufrir de lo lindo al cuadro aragonés para llevarse la primera victoria en el torneo (70-77), gracias a una Vorackova que mostró que desde el perímetro va a ser una pieza clave esta temporada para el equipo rojillo anotando un total de 19 puntos y fue la encargada de romper el encuentro a favor de las aragonesas en la prórroga.

El comienzo fue positivo para el Casademont con Vorackova y Hempe anotando dos canastas con suma facilidad y todo indicaba a que sería un duelo sencillo para el cuadro aragonés, pero Lee Hae-ran estuvo inspirada desde el perímetro con dos triples consecutivos y el equipo surcoreano se puso con una ventaja de 7 puntos en el marcador. A todo esto se sumó a la nula capacidad de las de Cantero de ser eficaces y durante casi cinco minutos el conjunto rojillo estuvo sin añadir ningún punto a su casillero, la suerte fue que el equipo rival durante la parte final del cuarto también estuvo errado en ataque. Pero, pese a los constantes fallos, entre Gueye y los tiros libres, las aragonesas consiguieron cerrar el parcial yéndose uno arriba.

El parón le sentó bien al Casademont que salió más activo en ataque, con una Fingall que empezó a mostrar su calidad desde la pintura, pero el equipo rival también se repuso de sus constantes fallos y no dejaba que las de Cantero se alejasen en el marcador. Las tornas cambiaron en este segundo cuarto y esta vez fueron las surcoreanas las que aprovecharon los tiros libres para igualar el encuentro a 31 antes del descanso.

Después del paso por vestuarios Hempe y Vorackova se hicieron cargo del ataque del equipo aragonés, la checa estaba siendo la jugadora más incisiva y en este tramo ya alcanzó los 12 puntos, y consiguieron volver a poner a las aragonesas por delante en el partido, pero Lee Hae-ran se encargó de mantener a las suyas cerca en el marcador manejando las jugadas ofensivas con una gran calidad y el Casademont solo se fue con una ventaja de +3 a los últimos 10 minutos. El nivel del juego interior entre Gueye y Hempe estaba destrozando a las surcoreanas, pero las asiáticas estaban imperiales desde el triple y a falta de 11 segundos igualaron el partido desde el tiro libre y mandaron el partido al tiempo extra con un empate a 64 en el marcador.

La prórroga siguió la misma tónica habitual hasta que entró en escena la mejor jugadora del partido del Casademont, Veronica Vorackova, que con 7 puntos anotados de forma consecutiva rompió el partido en favor del equipo aragonés a falta de un minuto para el final del tiempo extra y dio el primer triunfo para el equipo rojillo en esta pretemporada. Las de Cantero tendrán unos días de descanso hasta su siguiente encuentro y la siguiente vez que pise la pista será el lunes 1 de septiembre ante el Woori Bank surcoreano en la segunda jornada de la fase de grupos (12.00 horas).