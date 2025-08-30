Casademont Zaragoza
La crónica del Casademont Zaragoza-Samsung Life Blueminx: Sangre y sudor en el estreno (77-70)
El cuadro aragonés se lleva la victoria en un debut complicado que se decidió en el tiempo extra gracias a una Vorackova determinante que fue la máxima anotadora del equipo con 19 puntos
Estreno difícil para un Casademont Zaragoza que tuvo que pelear la victoria en el tiempo extra ante un Samsung Life Blueminx, comandado por una imperial Lee Han-rae, hizo sufrir de lo lindo al cuadro aragonés para llevarse la primera victoria en el torneo (70-77), gracias a una Vorackova que mostró que desde el perímetro va a ser una pieza clave esta temporada para el equipo rojillo anotando un total de 19 puntos y fue la encargada de romper el encuentro a favor de las aragonesas en la prórroga.
El comienzo fue positivo para el Casademont con Vorackova y Hempe anotando dos canastas con suma facilidad y todo indicaba a que sería un duelo sencillo para el cuadro aragonés, pero Lee Hae-ran estuvo inspirada desde el perímetro con dos triples consecutivos y el equipo surcoreano se puso con una ventaja de 7 puntos en el marcador. A todo esto se sumó a la nula capacidad de las de Cantero de ser eficaces y durante casi cinco minutos el conjunto rojillo estuvo sin añadir ningún punto a su casillero, la suerte fue que el equipo rival durante la parte final del cuarto también estuvo errado en ataque. Pero, pese a los constantes fallos, entre Gueye y los tiros libres, las aragonesas consiguieron cerrar el parcial yéndose uno arriba.
El parón le sentó bien al Casademont que salió más activo en ataque, con una Fingall que empezó a mostrar su calidad desde la pintura, pero el equipo rival también se repuso de sus constantes fallos y no dejaba que las de Cantero se alejasen en el marcador. Las tornas cambiaron en este segundo cuarto y esta vez fueron las surcoreanas las que aprovecharon los tiros libres para igualar el encuentro a 31 antes del descanso.
Después del paso por vestuarios Hempe y Vorackova se hicieron cargo del ataque del equipo aragonés, la checa estaba siendo la jugadora más incisiva y en este tramo ya alcanzó los 12 puntos, y consiguieron volver a poner a las aragonesas por delante en el partido, pero Lee Hae-ran se encargó de mantener a las suyas cerca en el marcador manejando las jugadas ofensivas con una gran calidad y el Casademont solo se fue con una ventaja de +3 a los últimos 10 minutos. El nivel del juego interior entre Gueye y Hempe estaba destrozando a las surcoreanas, pero las asiáticas estaban imperiales desde el triple y a falta de 11 segundos igualaron el partido desde el tiro libre y mandaron el partido al tiempo extra con un empate a 64 en el marcador.
La prórroga siguió la misma tónica habitual hasta que entró en escena la mejor jugadora del partido del Casademont, Veronica Vorackova, que con 7 puntos anotados de forma consecutiva rompió el partido en favor del equipo aragonés a falta de un minuto para el final del tiempo extra y dio el primer triunfo para el equipo rojillo en esta pretemporada. Las de Cantero tendrán unos días de descanso hasta su siguiente encuentro y la siguiente vez que pise la pista será el lunes 1 de septiembre ante el Woori Bank surcoreano en la segunda jornada de la fase de grupos (12.00 horas).
