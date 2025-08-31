Casademont Zaragoza
Los 15 puntos de Bell-Haynes no son suficientes y Argentina elimina a Canadá
El base del Casademont es uno de los mejores de su selección, pero no consigue meter a los suyos en la final de la AmeriCup
Hasta las semifinales llegó la aventura de Trae Bell-Haynes en la AmeriCup. Argentina fue demasiado para Canadá (83-73) en un encuentro en el que el base del Casademont y los suyos no tuvieron opciones reales de meterse en la lucha por el título. Bell Haynes, con 15 puntos, fue el segundo máximo anotador de su selección, pero su ímpetu no fue suficiente.
Porque Canadá entró fatal al partido y eso le costó el duelo. Con 24-9 terminó un primer cuarto que fue definitorio. Al descanso la renta argentina bordeaba los 20 puntos y el arreón de los canadienses en los últimos minutos solo sirvió para maquillar algo el resultado. Argentina peleará por hacerse con el trofeo contra Brasil, mientras que a Bell-Haynes le queda la pelea por el tercer puesto ante Estados Unidos.
El jugador del Casademont, además de los 15 puntos, aportó dos rebotes, dos asistencias y un robo. Su mayor lunar en el duelo fue el lanzamiento exterior, ya que Bell-Haynes falló los cuatro triples que intentó en los 31 minutos que estuvo sobre la cancha. Cuando acabe el torneo, el base tendrá unas pequeñas vacaciones antes de reincorporarse a la pretemporada del equipo aragonés.
- Este es el recorrido urbano por el que pasará La Vuelta en Zaragoza: calles y horario
- Escapada de cuento en el puente del Pilar: vuelo ida y vuelta desde Zaragoza por menos de 50 euros
- Akouokou vuelve a marear la perdiz
- El Real Zaragoza resiste al dominio del Castellón y suma su primer punto (1-1)
- El entrenador del Ipswich sobre Azón: 'Estamos emocionados de tener a Iván aquí y es un jugador que ha estado en nuestro radar por un tiempo
- Gonzalo Miró defiende su sueldo en TVE y asegura que ya recibe peticiones para entrar en su programa
- Calero llega a un acuerdo con el Real Zaragoza y sella al fin su marcha a la Cultural
- Uno de los iconos de la Expo renueva su imagen para potenciar su esplendor